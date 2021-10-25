Çin'den mal alırken 12 altın kural

Çin’deki satıcı şirketler ve temsilcileri ile mümkün olduğu ölçüde kurumsal e-posta adresleri üzerinden yazışmak, e-posta yazışmalarında her iki taraftan en az iki kişinin yer almasına özen göstermek, sürekli yazışma yapılan e-posta adresleri dışındaki bir adresten e-posta gelmesi halinde bunu Çin’deki şirketin temsilcileri ile teyit etmek;

2 | 13