Çin'den mal alırken 12 altın kural
Milletlerarası mal-alım satımında tarafların haklarını mutlak surette koruma imkanı olmasa da alınacak basit tedbirlerle, Çin’den yapılacak ithalatlarda haklar en üst seviyede korunabilir.
Şanghay Jiaotong Üniversitesi Koguan Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Av. Dr. Onur Sabri Durak, Çin'le iş yaparken izlenecek basit tedbirleri DÜNYA için kaleme aldı:
Çin’deki satıcı şirketler ve temsilcileri ile mümkün olduğu ölçüde kurumsal e-posta adresleri üzerinden yazışmak, e-posta yazışmalarında her iki taraftan en az iki kişinin yer almasına özen göstermek, sürekli yazışma yapılan e-posta adresleri dışındaki bir adresten e-posta gelmesi halinde bunu Çin’deki şirketin temsilcileri ile teyit etmek;
Çin’deki satıcı şirket hakkında ticaret müşavirliklerimiz veya Çin’deki danışmanlık şirketleri vasıtasıyla durum tespit (due diligence) raporu alarak “kara listede” olan şirketlerle çalışmanın önüne geçmek;
Çin’deki satıcı şirket hakkındaki adres, iletişim, yasal mümessil, ticaret sicil kayıtlarını sözleşme yapmadan önce talep etmek;