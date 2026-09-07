Çinli turistlerin yeni gözdesi Türk zeytinyağı oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistleri de kentin gastronomi mirasıyla buluşturuyor. Troya ve Assos gibi önemli kültür rotalarını ziyaret eden Çinli turistlerin gastronomi duraklarında en fazla ilgi gösterdiği ürünlerin başında ise Çanakkale zeytinyağı geliyor.