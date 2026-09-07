Çinli turistlerin yeni gözdesi Türk zeytinyağı oldu
Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında kentin kültürel ve gastronomik değerlerini keşfeden Çinli turistler, Adatepe’de zeytin ve zeytinyağı kültürüne yoğun ilgi gösterdi. Adatepe Zeytinyağı Müzesi’ni gezen ziyaretçiler, farklı zeytinyağlarını tattı; ürünlerin aroması, tazeliği ve yemeklerdeki kullanımını deneyimledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistleri de kentin gastronomi mirasıyla buluşturuyor. Troya ve Assos gibi önemli kültür rotalarını ziyaret eden Çinli turistlerin gastronomi duraklarında en fazla ilgi gösterdiği ürünlerin başında ise Çanakkale zeytinyağı geliyor.
Çanakkale’deki seyahatlerinin ikinci gününde bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Çinli turist grubu, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğu hakkında bilgi aldı.
Farklı özelliklere sahip zeytinyağlarını deneyen turistler; ürünlerin aroması, tazeliği ve yemeklerde nasıl kullanıldığına ilişkin deneyimleri beğeniyle karşıladı. Ziyaretçiler Adatepe’de bulunan Lezzet Noktalarını ve Adatepe Zeytinyağı Müzesi’ni de gezerek bölgenin zeytin kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu.
Çinli turistlerin zeytinyağı tadımına gösterdiği ilgi, Çanakkale ziyaretinin dikkat çeken bölümlerinden biri haline geldi. Zeytinyağını yalnızca yemeklerde kullanılan bir ürün olarak değil, başlı başına bir gastronomi deneyimi olarak keşfeden turistler, farklı aromaları karşılaştırdı ve bölgenin zeytin kültürü hakkında bilgi edindi.
Grup içerisindeki Çinli bir turist, Türk yemeklerini ve özellikle zeytini çok sevdiğini belirterek, zeytinyağını sabahları arkadaşıyla birlikte ekmek ve yemeklerle tatmayı bir çeşit “sabah ritüeli” haline getirdiklerini anlattı. Turist, zeytinyağının yemeklere daha lezzetli ve aromatik bir tat kattığını söyledi.
Ege ve Marmara’nın kesiştiği noktada bulunan Çanakkale’nin gastronomi kültürü zeytin ve zeytinyağıyla sınırlı değil. Kent; Ezine peyniri, deniz ürünleri, yöresel otları, bağcılık kültürü ve yerel üzüm çeşitleriyle de öne çıkıyor. Kaz Dağları ve Edremit Körfezi çevresindeki zeytinliklerden elde edilen zeytinyağları ise bölgenin köklü üretim kültürünün önemli parçalarından birini oluşturuyor.
Çanakkale; Troya’dan Assos’a, Bozcaada’dan Kaz Dağları’na uzanan turizm rotalarının yanı sıra zeytinlikleri, bağları ve yerel ürünleriyle gastronomi turizmi açısından da öne çıkıyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) çalışmaları kapsamında ziyaretçilerin yerel üretim kültürünü deneyimleyebileceği rotalar, destinasyon deneyiminin parçaları arasında yer alıyor.