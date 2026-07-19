Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu

Değerlendirmelere göre kısa sürede bu seviyenin yeniden kazanılması satışların "yanlış kırılma" olarak değerlendirilmesini sağlayabilir. Ancak bunun gerçekleşmemesi halinde çip hisselerinde satış baskısının devam edebileceği ve 11 bin puan seviyesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.