Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu
Küresel çip hisselerinde satış baskısı hız kazanırken, sektörün en önemli göstergelerinden PHLX Yarı İletken Endeksi kritik destek seviyesinin altına geriledi. Son haftalarda yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık piyasa değeri silinirken, analistler ayı piyasasının resmen başlayabileceği uyarısında bulundu.
Yapay zeka yatırımlarıyla son yılların en güçlü yükselişini yaşayan çip sektörü sert bir düzeltme sürecine girdi. Sektörün en önemli göstergelerinden NASDAQ bünyesindeki PHLX Yarı İletken Endeksi (SOX), son işlem gününde yüzde 4,3 değer kaybederek teknik açıdan kritik kabul edilen 12 bin puanın altına indi.
Analistler, bu seviyenin kaybedilmesinin satış baskısını artırabileceğini belirtiyor.
Ayı piyasasına çok yaklaştı
Endeks, haziran ayında gördüğü zirvenin yaklaşık yüzde 20 altına gerilemeye oldukça yaklaştı. Teknik analizde bu seviyenin aşılması ayı piyasasının resmen başladığı şeklinde değerlendiriliyor.
Değerlendirmelere göre 12 bin puanın altında kalıcılık sağlanması halinde bir sonraki önemli destek 11 bin puan seviyesinde bulunuyor.
3,3 trilyon dolar eridi
22 Haziran'dan bu yana küresel çip şirketlerinin toplam piyasa değerinden yaklaşık 3,3 trilyon dolar silindi. Satış dalgası ABD şirketleriylebirlikte Samsung Electronics ve SK Hynix gibi Asyalı çip üreticilerini vururken, özellikle bellek üreticilerindeki düşüş dikkat çekti.
Nvidia direnmeye devam ediyor
Sektördeki sert satışlara rağmen Nvidia, büyük çip şirketleri arasında en güçlü performansı gösteren isim oldu. Analistler, mevcut satışların Nvidia kaynaklı olmadığını, baskının daha çok bellek üreticileri ve diğer yarı iletken şirketlerinde yoğunlaştığını belirtiyor.
Gözler 12 bin seviyesinde
Piyasalarda şimdi kritik soru, endeksin yeniden 12 bin puanın üzerine çıkıp çıkamayacağı.
Değerlendirmelere göre kısa sürede bu seviyenin yeniden kazanılması satışların "yanlış kırılma" olarak değerlendirilmesini sağlayabilir. Ancak bunun gerçekleşmemesi halinde çip hisselerinde satış baskısının devam edebileceği ve 11 bin puan seviyesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.