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Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu

Küresel çip hisselerinde satış baskısı hız kazanırken, sektörün en önemli göstergelerinden PHLX Yarı İletken Endeksi kritik destek seviyesinin altına geriledi. Son haftalarda yaklaşık 3,3 trilyon dolarlık piyasa değeri silinirken, analistler ayı piyasasının resmen başlayabileceği uyarısında bulundu.

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Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu - Resim: 1

Yapay zeka yatırımlarıyla son yılların en güçlü yükselişini yaşayan çip sektörü sert bir düzeltme sürecine girdi. Sektörün en önemli göstergelerinden NASDAQ bünyesindeki PHLX Yarı İletken Endeksi (SOX), son işlem gününde yüzde 4,3 değer kaybederek teknik açıdan kritik kabul edilen 12 bin puanın altına indi.

 

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Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu - Resim: 2

Analistler, bu seviyenin kaybedilmesinin satış baskısını artırabileceğini belirtiyor.

 

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Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu - Resim: 3

Ayı piyasasına çok yaklaştı

Endeks, haziran ayında gördüğü zirvenin yaklaşık yüzde 20 altına gerilemeye oldukça yaklaştı. Teknik analizde bu seviyenin aşılması ayı piyasasının resmen başladığı şeklinde değerlendiriliyor.

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Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu - Resim: 4

Değerlendirmelere göre 12 bin puanın altında kalıcılık sağlanması halinde bir sonraki önemli destek 11 bin puan seviyesinde bulunuyor.

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Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu - Resim: 5

3,3 trilyon dolar eridi

22 Haziran'dan bu yana küresel çip şirketlerinin toplam piyasa değerinden yaklaşık 3,3 trilyon dolar silindi. Satış dalgası ABD şirketleriylebirlikte Samsung Electronics ve SK Hynix gibi Asyalı çip üreticilerini vururken, özellikle bellek üreticilerindeki düşüş dikkat çekti.

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Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu - Resim: 6

Nvidia direnmeye devam ediyor

Sektördeki sert satışlara rağmen Nvidia, büyük çip şirketleri arasında en güçlü performansı gösteren isim oldu. Analistler, mevcut satışların Nvidia kaynaklı olmadığını, baskının daha çok bellek üreticileri ve diğer yarı iletken şirketlerinde yoğunlaştığını belirtiyor.

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Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu - Resim: 7

Gözler 12 bin seviyesinde

Piyasalarda şimdi kritik soru, endeksin yeniden 12 bin puanın üzerine çıkıp çıkamayacağı.

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Çip hisselerinde alarm! Kritik seviye kırıldı, trilyonlarca dolar buhar oldu - Resim: 8

Değerlendirmelere göre kısa sürede bu seviyenin yeniden kazanılması satışların "yanlış kırılma" olarak değerlendirilmesini sağlayabilir. Ancak bunun gerçekleşmemesi halinde çip hisselerinde satış baskısının devam edebileceği ve 11 bin puan seviyesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

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