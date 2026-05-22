Çocukluk hobisi milyon dolarlık pazara dönüştü! Pokemon kartları altın değerinde
90'lı yıllarda ortaya çıkan ve çocuklar için büyük hazine olan Pokemon kartları, bugün milyon dolarlık küresel bir yatırım piyasasına dönüştü. Yeni çıkan kartlar dakikalar içinde tükenirken, koleksiyoncular mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturuyor. Bazı kartlar milyonlarca dolara satılırken, piyasaya kripto yatırımcıları ve fırsatçılar da akın ediyor.
Japon oyun şirketi Nintendo'ya ait bir video oyunu olan Pokemon, 90'lı yıllarda animesi ile kısa sürede dünya geneline yayılırken en sevilen kurgu karakterlerden biri oldu. Seri, 2016'da çıkan Pokemon Go oyunu ve yeni nesil konsollarla yeniden yükselişe geçerken, Pokemon kartları da altın kadar değerlendi.
90'ların sonunda çocukların takas ederek biriktirdiği Pokemon kartları, bugün dev bir koleksiyon ve yatırım piyasasına dönüştü. Özellikle son yıllarda kart fiyatlarındaki sert yükseliş, hem koleksiyoncuların hem de yatırımcıların ilgisini çekiyor.
Stoklar geldiği gibi eriyor
Kart piyasasında yaşanan yoğun talep nedeniyle yeni ürünler mağazalara gelir gelmez tükenirken koleksiyoncular, sosyal medya ve sohber grupları üzerinden stok kovalıyor.
ABD ve İngiltere'de mağaza önlerinde oluşan uzun kuyruklar, kartlar nedeniyle yaşanan kavga ve hırsızlık olayları piyasanın hafife alınamayacak kadar büyüdüğüne işaret ederken, bazı alıcılar kartları alınıp satılabilir varlıklar gibi değerlendiriyor.
Piyasadaki en büyük hareketi ise nostalji etkisi yaratıyor. The Pokemon Company, 90'ların orijinal karakterlerini içeren yeni kart setleri çıkarırken, serinin 30. yılının yaklaşması nedneiyle ilgi daha da artıyor.
Kart fiyatlarında rekor artış
PSA'nın bağlı olduğu Collectors şirketinin verilerine göre Pokemon kart fiyatları 2004-2020 arasında yüzde 282 arttı. 2020'den bu yana ise artış yüzde 1.350'ye ulaştı.
Sosyal medya fenomeni Logan Paul'ün nadir bir Pikachu kartını 16 milyon doların üzerinde bir fiyata satması da piyasadaki yükselişi ateşledi. Yüksek profilli satışlar, Pokemon kartlarını kısa sürede alternatif yatırım aracı haline getirdi.
Uzmanlara göre piyasaya özellikle kripto para yatırımlarından büyük kazanç elde eden kişiler giriyor. Bazı yatırımcılar Pokemon kartlarını hisse senedi veya koleksiyon amaçlı sanat eserleri gibi değerlendiriyor.
Yalnızca eski kartlar değil, yeni çıkan ürünler de büyük kazanç sağlayabiliyor. Resmi satış fiyatı 55 sterlin olan bazı özel kutular, ikinci el platformlarında 300 sterlinin üzerinde fiyatlarla satılıyor.
Bu durum karaborsacıları da artırırken, fırsatçılar otomatik yazılımla internet sitelerindeki stokları saniyeler içinde tüketiyor ve ürünleri daha yüksek fiyata satarak yapay bir kıtlık ve panik havası yaratıyor.
Buna rağmen piyasada halen çocukluk nostaljisini yaşatan gerçek koleksiyoncuların ağırlığı korunuyor.