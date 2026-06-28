Çorak toprakları üretim üssüne dönüştürdü: Kazancı 600 bin lira

600 bin lira gelir

Bölgenin geleneksel tarıma çok uygun olmadığını belirten Köz, seracılığın su tüketiminin düşük olması nedeniyle önemli bir alternatif sunduğunu ifade etti. 500 metrekarelik serasında ilk olarak 1.600 adet marul yetiştiren Köz, elde ettiği gelirle domates üretimine geçtiğini, seradan yıllık 500-600 bin lira gelir elde ettiğini söyledi.