Çorak toprakları üretim üssüne dönüştürdü: Kazancı 600 bin lira
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tapan bölgesinde kadınların azmi ve devlet destekleriyle başlayan yolculuğu, çorak toprakları üretim üssüne dönüştürdü. Kışın marul, yaz dönemi domates üreten kadınlar 600 bin lira gelire ulaşırken hem lavanta bahçelerinde ziyaretçilerini ağırlıyor hem de sera üretimi ile taleplere yetişmeye çalışıyor.
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Tapan bölgesinde kadınların girişimi ve devlet destekleriyle başlayan üretim yolculuğu, yıllarca atıl kalan çorak arazileri verimli tarım alanlarına dönüştürdü. Kış aylarında marul, yaz döneminde domates üreten kadınlar, lavanta bahçelerinde ziyaretçilerini ağırlarken seralarda artan taleplere yetişmeye çalışıyor.
2009 yılında su yetersizliği nedeniyle kullanılamayan arazileri lavanta üretimiyle değerlendirmeye başlayan bölge kadınları, bu kez devlet desteğiyle seracılığa adım attı. ORKÖY desteklerinden yararlanan beş kadın girişimci, bölgede ilk seraları kurarak tarımın yanında kırsal turizme de katkı sağladı.
Paşalı Mahallesi'nde yaşayan girişimci Hilal Köz, seracılık fikrinin yıllar önce gördüğü bir seradan etkilendikten sonra ortaya çıktığını söyledi.
"Bir arkadaşımın serasına hayran kalmıştım. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ORKÖY Projesi kapsamında verilen desteklere başvurduk ve seramızı kurduk" diyen Köz, dört kadın girişimciyle birlikte yüzde 50 hibe desteği aldıklarını belirtti.
400 bin liralık destekle kurulan seralarda damla sulama sistemleri devreye alınırken üretim kısa sürede başladı.
600 bin lira gelir
Bölgenin geleneksel tarıma çok uygun olmadığını belirten Köz, seracılığın su tüketiminin düşük olması nedeniyle önemli bir alternatif sunduğunu ifade etti. 500 metrekarelik serasında ilk olarak 1.600 adet marul yetiştiren Köz, elde ettiği gelirle domates üretimine geçtiğini, seradan yıllık 500-600 bin lira gelir elde ettiğini söyledi.
Bölgede kurulan seraların kısa sürede ilgi gördüğünü söyleyen Köz, bugün köyde beş seranın aktif üretim yaptığını belirterek, "Şu anda köyümüzde 5 sera var. Herkes üretiyor siparişlere yetişemiyoruz. Geçen yıl marullarımızı 35-50 lira arasında sattık. Çukurova'daki seraları su basınca bizim kırsaldaki üretimimiz değer kazandı. Bin rakımdan Çukurova'ya marul gönderdik" dedi.