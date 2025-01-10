Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, harekete geçildi! Yeni evlenenlere ucuz konut geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2025'i Aile Yılı ilan ederken gelecek dönemde güçlü aile ve nüfus yapısı için kararlı adımlar planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ulusal Eylem Planı hazırlanacağını duyurdu. Bu kapsamda evliliği teşvik etmek için yeni evli çiftler için sosyal, ucuz konut ve maddi destek planlanıyor. Dar gelirlileri hedefleyen projenin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.
Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu dün ilk toplantısını yaptı. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2009’dan bu yana belirgin düşüş gözlemlenen doğurganlık ve nüfus yenileme seviyesini sürdürülebilir kılmak için eylem planı oluşturulacağını açıkladı.
Cevdet Yılmaz, 2025’in Aile Yılı ilan edildiğini anımsatırken, gelecek dönemde güçlü aile ve nüfus yapısı için kararlı adımlar atılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı doğurganlık hızındaki düşüş, nüfus yapısı, aile ve evlenme kurumundaki değişimlerin temel nedenlerinin, ihtiyaçların ve bu alanlara yönelik politika önerilerinin tespit edileceğini ifade ederken Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu’nun Ulusal Eylem Planı hazırlayacağını açıkladı.
Yeni dönemde atılacak adımlar arasında yeni evlilere yönelik konut projeleri ve maddi destekler de yer alıyor.