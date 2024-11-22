Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışı asgari ücrette beklentileri değiştirdi: İşte konuşulan son zam oranı

Türkiye yüksek enflasyonla mücadele ederken 2025 asgari ücret zammı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Maaş zamlarının gerçekleşen enflasyona göre değil hedef enflasyona göre yapılması en sık gündeme gelen konulardan... 1 | 15

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı suumda yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olacağını söylemişti. Şimşek asgari ücret konusunda ise “Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı. 2 | 15

Son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’daki G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere Şimşek’le benzer bir açıklama yaptı. Erdoğan, geçen yıl yapılan asgari ücret zammının yüzde 107,5 olduğunu anımsatarak şöyle konuştu: 3 | 15