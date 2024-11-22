Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çıkışı asgari ücrette beklentileri değiştirdi: İşte konuşulan son zam oranı
Yıl sonu yaklaşırken asgari ücret konusu gündemin sıcak maddeleri arasında kendine yer buluyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Enflasyona ezdirmeyeceğiz” mesajı, yabancı bankaların tahminleri, işçi ve sendikaların beklentileri gölgesinde yeni asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu. Erdoğan'ın son çıkışı ekonomistlerin asgari ücret zammı tahminlerinde değişikliğe yol açtık. İşte Ocak 2025'te yürürlüğe girecek yeni asgari ücrette son durum…
Türkiye yüksek enflasyonla mücadele ederken 2025 asgari ücret zammı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Maaş zamlarının gerçekleşen enflasyona göre değil hedef enflasyona göre yapılması en sık gündeme gelen konulardan...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda yaptığı suumda yönetilen fiyatların enflasyon hedefiyle uyumlu olacağını söylemişti.
Şimşek asgari ücret konusunda ise “Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
Son olarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya’daki G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere Şimşek’le benzer bir açıklama yaptı. Erdoğan, geçen yıl yapılan asgari ücret zammının yüzde 107,5 olduğunu anımsatarak şöyle konuştu:
* Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107,5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında.
* Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz.