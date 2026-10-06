Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: Bardağı 50, kilosu 400 liradan satılıyor
Van'da hiçbir bakım gerektirmeden doğada kendiliğinden yetişen alıç, havaların serinlemesiyle tezgahlardaki yerini aldı. Yılda bir kez toplanan meyvenin kilosu 400 liradan, bir su bardağı ise 50 liradan satılıyor.
Van'da herhangi bir bakım gerektirmeden doğada kendiliğinden yetişen alıç, havaların serinlemesiyle birlikte tezgahlarda yerini aldı.
Genellikle eylül ayının sonlarına doğru olgunlaşan alıç, fındık büyüklüğündeki yapısı ve ekşimsi tadıyla dikkati çekiyor. Sarı, kırmızı ve turuncu renklerde yetişen meyve, taze olarak tüketilmesinin yanı sıra reçel ve marmelat yapımında da değerlendiriliyor.
Yöre halkının sıcak günlerin geride kalmasının işareti olarak gördüğü alıcın kilogramı 400 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar ise ürünü çoğunlukla su bardağıyla almayı tercih ediyor. Bir bardak alıç 50 liradan satılıyor.
Doğada kendiliğinden yetişiyor
Alıç satın alan Cengiz Demir, ürünün doğada kendiliğinden yetiştiğini belirtti.
Demir, "Dağda 3-4 tane ağaç bulunur. Onlardan toplayıp buraya getirirler. Ne yazık ki biz bunu pahalı görüyoruz ama aslında çok ucuz. Doğanın meyvesi ve ilaçtır. Yani parayı düşünmeyelim, sağlığımızı düşünelim" dedi.
Ağaç başına 20 ila 40 kilo toplanıyor
Yabani alıç satan Erkan Güldağ da meyvenin yılda yalnızca bir kez yetiştiğini söyledi.
Güldağ, "Yumuşanımız, alıcımız var. Yılda bir kere yetişir. Her dağda 3-4 ağaç bulunuyor. O ağaçlardan 20 ila 40 kilo kadar toplayıp getirir, burada tezgahlarda satarız. Normalde kilosu 400 lira, bardakla alanlara 50 liradan veriyoruz. Bazen öğrenci arkadaşlarımız geliyor, ücretsiz de veriyoruz. Tadımlık olarak da ikram ediyoruz. Herkesi tezgahımıza bekleriz" diye konuştu.