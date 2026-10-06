Dağlarda kendiliğinden yetişiyor: Bardağı 50, kilosu 400 liradan satılıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor

Alıç satın alan Cengiz Demir, ürünün doğada kendiliğinden yetiştiğini belirtti.

Demir, "Dağda 3-4 tane ağaç bulunur. Onlardan toplayıp buraya getirirler. Ne yazık ki biz bunu pahalı görüyoruz ama aslında çok ucuz. Doğanın meyvesi ve ilaçtır. Yani parayı düşünmeyelim, sağlığımızı düşünelim" dedi.