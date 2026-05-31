Dağlardan toplanıyor, kilosu 50 liradan satılıyor! Doğal antibiyotik için hasat başladı
Bitlis'te karların erimesiyle birlikte halk arasında "gulik" olarak bilinen çiriş otu yeniden gün yüzüne çıktı. Doğal antibiyotik olarak değerlendirilen şifalı bitki, dağların yüksek kesimlerinde toplanarak kilosu 50 liradan satışa sunuluyor.
Karların erimesiyle ortaya çıktı
Baharın gecikmeli hissedildiği Bitlis'te, dağların yüksek kesimlerinde karların erimesiyle çiriş otu filizlenmeye başladı. Yöre halkı, özellikle bahar aylarında yoğun ilgi gören bu bitkiyi toplamak için zorlu arazi şartlarına rağmen dağlık alanlara yöneliyor.
Bölge sakinlerinden Mehmet Okay, çiriş otunun bu yıl geç filizlendiğini belirterek, "Bu yıl bahar memleketimize biraz geç geldi. Dolayısıyla yüksek kesimlerde, belli bölgelerde çiriş otları daha yeni yeni filizlenmeye başladı. Dağların zirvesindeki karların erimesiyle birlikte bu eşsiz lezzet de gün yüzüne çıktı. Biz de bu fırsatı değerlendirerek arkadaşlarımızla birlikte dağlara çıktık" dedi.
Doğa yürüyüşü ve ek gelir kaynağı
Tamamen doğal koşullarda yetişen çiriş otunun toplanmasının kendileri için farklı bir anlam taşıdığını ifade eden Okay, şunları söyledi:
"Burası bizim için sadece çiriş otu toplama yeri değil. Günlük hayatın yoğunluğundan uzaklaşmak, stres atmak ve temiz havada doğa yürüyüşü yapmak için de harika bir fırsat sundu. Arkadaşlarımızla hem dağ havası aldık hem spor yaptık hem de doğanın bize sunduğu bu şifalı lezzeti topladık. Manzara ve huzur her şeye değdi."
Kontrolsüz toplama için ceza uyarısı
Öte yandan Muş Valiliği ile Muş Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, çiriş otu başta olmak üzere ışgın, mendik, kenger, heliz ve salep gibi yabani bitkilerin bilinçsiz şekilde toplanmasının doğal yaşamı tehdit ettiğine dikkat çekmişti.
Yapılan açıklamada, bu bitkilerin kamyon ve tırlarla taşınarak doğadan aşırı miktarda alınmasının ekosisteme zarar verdiği belirtilirken, doğal yaşam alanlarına zarar verecek şekilde yabani bitki toplayanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 699 bin 245 TL'ye kadar idari para cezası uygulanabileceği bildirildi.
Türkiye'nin farklı illerine gönderiliyor
Doğal antibiyotik olarak tanınan çiriş otu, Muş'ta kilogramı 50 liradan tüccarlara satılıyor. Toplanan ürünler başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Diyarbakır olmak üzere birçok kente gönderiliyor.
Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlar için önemli bir gelir kapısı oluşturan çiriş otu, bahar döneminde yoğun talep görmeye devam ediyor.