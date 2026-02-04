Daha az doğal gaz faturası ödemek için mutlaka bunları yapın
Daha az doğal gaz faturası ödemek isteyenler için evde kolayca uygulanabilecek, maliyeti düşük ama etkisi yüksek yöntemler öne çıkıyor. Radyatör arkasına folyo yerleştirmekten kapı altı rüzgâr kesicilere, aynalarla güneş ısısını içeri taşımaktan gizli soğuk hava kaçaklarını kapatmaya kadar bu basit önlemler, evi birkaç derece daha sıcak hale getirirken faturaları da gözle görülür şekilde düşürüyor.
Radyatörler, ürettikleri ısının önemli bir bölümünü duvarın içine doğru kaybediyor. Radyatör arkasına yerleştirilen yansıtıcı folyo, bu ısının odaya geri dönmesini sağlıyor. Ucuz maliyetli bu yöntemle odalarda yaklaşık 2 derecelik bir sıcaklık artışı sağlanabiliyor.
Radyatörlerin çoğu pencere altına konumlandırıldığı için sıcak hava doğrudan cama çarpıp dışarı kaçabiliyor. Radyatörün üzerine yerleştirilen basit bir raf, sıcak havayı odaya doğru yönlendiriyor. Rafın altına eklenen folyo sayesinde verim daha da artıyor. Bu uygulama odada 3 dereceye varan sıcaklık artışı sağlayabiliyor.
İç ve dış kapıların altındaki boşluklar, soğuk havanın eve girmesine neden oluyor. Ev yapımı kapı altı rüzgâr kesiciler, pirinç ya da kum doldurulmuş çoraplarla kolayca hazırlanabiliyor. Alternatif olarak köpük izolasyon boruları kullanılabiliyor. Bu basit önlemlerle ortam sıcaklığı yaklaşık 4 derece artabilir.
Güneş alan pencerelerin karşısına yerleştirilen aynalar, gün ışığını ve güneşten gelen ısıyı odanın içine yansıtıyor. Aynaların belirli bir açıyla yerleştirilmesiyle bu etki artırılabiliyor. Bu yöntemle kış aylarında odalarda 2 dereceye kadar sıcaklık artışı sağlanabiliyor ve ücretsiz güneş enerjisinden faydalanılmış oluyor.
Kapı aralıklarına asılan termal battaniyeler ya da kalın kumaş perdeler, özellikle kış aylarında ısı kaybını ciddi şekilde azaltıyor. Bu uygulama 4 derecelik bir fark yaratabiliyor.
Merdiven altındaki dolaplar ve mutfak dolaplarının altındaki boşluklar, soğuk havayı eve çeken gizli alanlar. Bu bölgelere yansıtıcı folyo, kendinden yapışkanlı izolasyon malzemeleri ve boru yalıtımları uygulanarak soğuk hava akışı kesilebiliyor. Küçük çatlakların kapatılması bile hissedilir bir fark yaratıyor. Bu alanların yalıtımıyla ev genelinde birkaç derecelik sıcaklık mümkün.
Kapı kilitlerindeki anahtar delikleri, soğuk havanın içeri girmesi için adeta birer baca görevi görüyor. Çok ucuz bir anahtar deliği kapağı ya da basit bir bant uygulamasıyla bu hava sızıntısı engellenebiliyor. Bu küçük önlem, özellikle rüzgârlı havalarda fark edilir bir sıcaklık artışı sağlıyor.