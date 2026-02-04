Daha az doğal gaz faturası ödemek için mutlaka bunları yapın

Kapı kilitlerindeki anahtar delikleri, soğuk havanın içeri girmesi için adeta birer baca görevi görüyor. Çok ucuz bir anahtar deliği kapağı ya da basit bir bant uygulamasıyla bu hava sızıntısı engellenebiliyor. Bu küçük önlem, özellikle rüzgârlı havalarda fark edilir bir sıcaklık artışı sağlıyor.