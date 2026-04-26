Dalında kalmasın diye ücretsiz dağıttı: Vatandaşlar bahçeye akın etti
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Recep Erdoğan, talebin düşmesiyle dalında kalan “yeni dünya” meyvesini ziyan etmemek için sosyal medyadan çağrı yaptı. Vatandaşlar bahçeye akın etti.
Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi’nde yaşayan Recep Erdoğan, halk arasında “Malta eriği”, “yeni dünya” ve “muşmula” olarak bilinen meyveye ilginin azalması üzerine dikkat çeken bir adım attı. Bahçesindeki ürünlerin heba olmasını istemeyen Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıyla meyveleri ücretsiz olarak dağıtmaya başladı.
Tropikal meyveler ilgiyi gölgeledi
Bölgede özellikle avokado gibi tropikal ürünlerin yaygınlaşmasıyla birlikte yeni dünya meyvesine olan talebin ciddi oranda düştüğünü belirten Erdoğan, bir zamanlar önemli bir gelir kaynağı olan bu ürünün artık eski değerini görmediğini ifade etti. Bu durumun, hasat edilmeden ağaçta kalan meyve miktarını artırdığını dile getirdi.
"Toplaması maliyetini karşılamıyor"
Ürünlerin dalında çürüyüp gitmesine gönlünün razı olmadığını söyleyen Erdoğan, çözümü vatandaşlara ücretsiz dağıtmakta buldu. Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından çok sayıda kişi bahçeye gelerek meyve toplamaya başladı.
Erdoğan, "Alanya bölgesinde eskiden yeni dünya köylünün geçim kaynağıydı. Alınıp satılıyordu ve çok kıymetliydi. Bu yıllarda avokado ve diğer meyveler çoğalınca yeni dünya ikinci planda kaldı. Yeni dünya ağacın başında kalıyor, toplamaz isek kuruyor ve kuşlar yiyor. Ben de sosyal medya üzerinden vatandaşlar gelip toplasınlar diye paylaşımda bulundum. Vatandaşlar geldiler, 2 gündür ağaçlardan toplayıp götürüyorlar. Toplaması maliyetini karşılamıyor, bu yüzden toplamaya gerek duymuyoruz. Vatandaşların gelmesini bekliyoruz. Helal olsun" dedi.
Vatandaşlar bahçeye akın etti
Bahçeye gelerek meyve toplayan vatandaşlardan Mehmet Ali Ateş ise çağrıya kısa sürede karşılık verildiğini belirterek, "Bahçede meyveyi toplayan yiyen yokmuş. Recep abi sosyal medyadan canlı yayın yaptı kimse yemiyor diye. Bahçede kalmasın insanların kursağından geçsin diye biz de toplayıp yiyoruz. Bütün her yer yeni dünya ile dolu" ifadelerini kullandı.