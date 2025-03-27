Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası: Uzun vadeli finansman ve ödeme kolaylığı geliyor

Hükümet dar gelirli ailelere yönelik konut projesinden sonra şimdi de otomobil desteği sunmaya hazırlanıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yerli otomobilde özel finansman desteği sunulacak. 1 | 7

Düşük gelir gruplarına yönelik uzun vadeli ödeme planlarıyla araç sahipliği oranının artırılması hedeflenirken, bu adımın sosyal refaha ve mobiliteye de katkı sağlayacağı düşünülüyor. Destek sayesinde yerli otomobilin yaygınlaşması ve binek araçların yaş ortalamasının düşmesiyle karbon emisyonlarının da azalması öngörülüyor. 2 | 7

'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'na talebin yüksek olması beklenirken, verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da etki edeceği düşünülüyor. 3 | 7