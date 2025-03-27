Dar gelirli ailelere özel 'İlk arabam Togg' kampanyası: Uzun vadeli finansman ve ödeme kolaylığı geliyor
Dar gelirlilere yönelik sosyal konut projelerinin ardından şimdi de İlk Arabam Togg kampanyası geliyor. Hükümet 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere özel, araç alımlarını teşvik etmek için Togg desteği sunacak. Bu kapsamda düşük gelirli ailelere uzun vadeli finansman ve ödeme kolaylığı sağlanacak.
Hükümet dar gelirli ailelere yönelik konut projesinden sonra şimdi de otomobil desteği sunmaya hazırlanıyor. "İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı" kapsamında, 3 ve daha fazla çocuğu olan ailelere yerli otomobilde özel finansman desteği sunulacak.
Düşük gelir gruplarına yönelik uzun vadeli ödeme planlarıyla araç sahipliği oranının artırılması hedeflenirken, bu adımın sosyal refaha ve mobiliteye de katkı sağlayacağı düşünülüyor. Destek sayesinde yerli otomobilin yaygınlaşması ve binek araçların yaş ortalamasının düşmesiyle karbon emisyonlarının da azalması öngörülüyor.
'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı'na talebin yüksek olması beklenirken, verilecek desteğin Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg satışlarına da etki edeceği düşünülüyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni destek programı, arabası bulunmayan, ilk kez araba alacak kalabalık aileleri kapsayacak. Başvuru şartları ve kampanyanın detayları ise ilerleyen günlerde duyurulacak.