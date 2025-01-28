Deepseek milyardeleri alt etti: Servetleri bir günde eridi... İşte kaybı en yüksek isimler!

Çin'in yapay zeka uygulaması DeepSeek, sadece birkaç gün önce piyasa sürülmesine rağmen rakiplerini geride bırakarak Apple cihazlarında en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.

Açık kaynaklı modelin sadece 5 milyon dolara geliştirildiği ve rakiplere göre daha az çip kullanıldığı öğrenilirken, gelişmeler ABD’de teknoloji piyasasını altüst etti. Küresel çip şirketlerinin hisseleri DeepSeek sonrası büyük değer kaybetti.

BloombergHT'nin, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre milyarderlerin serveti de bir gün içinde adeta eridi. İşte DeepSeek'in vurduğu milyarderler ve kayıpları...