Deepseek milyardeleri sarstı: Servetleri bir günde eridi... İşte kaybı en yüksek isimler!
ABD piyasalarını altüst eden Çin'in yapay zeka girişimi DeepSeek, pek çok milyarderin servetinde de kayba yol açtı. Rakiplerine göre düşük bir maliyetle geliştirilen Çinli yapay zeka, Nvidia hisselerininde de yüzde 17 ile 600 milyar dolarlık düşüşe neden oldu. Bu ABD tarihinde bir şirketin yaşadığı en büyük günlük değer kaybı olarak kayıtlara geçerken Deepseek ünlü milyarderlerin servetini de eritti. İşte Çinli yapay zekanın alt ettiği isimler...
Çin'in yapay zeka uygulaması DeepSeek, sadece birkaç gün önce piyasa sürülmesine rağmen rakiplerini geride bırakarak Apple cihazlarında en çok indirilen ücretsiz uygulama oldu.
Açık kaynaklı modelin sadece 5 milyon dolara geliştirildiği ve rakiplere göre daha az çip kullanıldığı öğrenilirken, gelişmeler ABD’de teknoloji piyasasını altüst etti. Küresel çip şirketlerinin hisseleri DeepSeek sonrası büyük değer kaybetti.
BloombergHT'nin, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre milyarderlerin serveti de bir gün içinde adeta eridi. İşte DeepSeek'in vurduğu milyarderler ve kayıpları...
10- Venture Global LNG Kurucu ve CEO'su Mıke Sabel
Milyarderler Endeksi'ndeki Sıralaması: 111. sırada
Net Serveti: 19.7 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 4.1 Milyar Dolar
9- Interactive Brokers Başkanı Thomas Peterffy
Milyarderler Endeksi'nde 23. sırada
Net Serveti: 61.1 Milyar Dolar
DeepSeek Sonrası Kaybı: 4.36 Milyar Dolar