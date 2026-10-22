Deneme amaçlı diktiler, bir ayda ürün aldılar: Siparişe yetişemiyorlar
Malatya'da 8 yıldır böğürtlen yetiştiren çift, üretim alanlarını genişleterek yeni bir meyvenin yetiştiriciliğine başladı. Diktikleri fidelerden yalnızca bir ay sonra ürün alan aile, yoğun taleple karşılaştı. Belediye ise ürünün tescillenmesi için harekete geçti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin ve Emine Sibel Dulkadir çifti, 8 yıl önce kurdukları böğürtlen bahçesinin ardından çilek üretimine de başladı. Haziran ayının ortasında dikimini yaptıkları çilek fidelerinden yaklaşık bir ay sonra ürün almaya başlayan çift, kısa sürede elde ettikleri verimden memnun kaldı.
Bölgede çilek üretiminin yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar sürerken, Doğanşehir Belediyesi'nin Sürgü'de yetiştirilen çileğin tescillenmesi için girişim başlattığı bildirildi.
Böğürtlenin ardından çilek üretimine başladılar
Sekiz yıldır böğürtlen yetiştiriciliği yapan Emine Sibel Dulkadir, işletmelerinin ziyaretçilerden yoğun ilgi gördüğünü belirterek, üretim alanlarını genişletmeye karar verdiklerini söyledi.
Dulkadir, "Malatya Sürgü Kasabası'nda 8 yıldan beri böğürtlen üretimi yapıyorum. Böğürtlen işletmeciliğinde şu anda insanların talebi çok fazla ve güzel yeşilliğiyle burada huzur bulmaya geliyorlar. Bunun yanı sıra yan tarafımızı Haziran ayında kiraladık ve 10 dönüme yakın çilek dikimi yaptık. Çileklerimiz şu anda verim vermeye başladı aroması ve tadı çok lezzetli çok güzel. Bu işi eşim ve iki oğlumla ailece yapıyoruz. İnanın ki ürettikçe insan çok mutlu oluyor" dedi.
Fideler bir ayda ürün vermeye başladı
Çilek bahçesini ailesiyle birlikte kurduklarını anlatan Hüseyin Dulkadir, dikimden kısa süre sonra hasada başladıklarını ifade etti.
Bahçenin yalnızca üretim amacıyla değil, doğayla vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler tarafından da tercih edildiğini belirten Dulkadir, "8 sene önce yaptığımız böğürtlen bahçemizin yanı başına çilek bahçesi kurma arzusu doğdu. Ailemizle istişare edip fideleri diktik ve bir ay sonra ürün almaya başladık. Bugün halen üretim devam ediyor çileklerimiz aroması ve kalibresiyle çok iyi bir noktada. Aslında insanlarda yeşile büyük bir hasret var. Yeşil insanlardaki negatif enerjiyi alıyor. İnsanlar huzursuz, mutsuz ve stresliyken burası onları huzurlu ve mutlu hale getirebiliyor. Bir şeyi sevgiyi ve gönlünüzü koyarak yaparsanız olmaması için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.
Çileğin kilosu 200 TL'den satılıyor
Ürettikleri çileğin kilogramını 200 TL'den satışa sunduklarını belirten Hüseyin Dulkadir, müşterilerin tavsiyeleri sayesinde ürünlerine olan talebin giderek arttığını söyledi.
Henüz geniş çaplı bir tanıtım yapmamalarına rağmen yoğun ilgiyle karşılaştıklarını aktaran Dulkadir, mevcut üretim alanlarını büyüterek farklı orman meyvelerinin yetiştiriciliğine de yönelmeyi planladıklarını kaydetti.
Gelecek yıl üretim faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Dulkadir, "Seneye inşallah halkımız çok güzel sürprizlerle karşılaşacak" diye konuştu.