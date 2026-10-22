Deneme amaçlı diktiler, bir ayda ürün aldılar: Siparişe yetişemiyorlar

Fideler bir ayda ürün vermeye başladı

Çilek bahçesini ailesiyle birlikte kurduklarını anlatan Hüseyin Dulkadir, dikimden kısa süre sonra hasada başladıklarını ifade etti.

Bahçenin yalnızca üretim amacıyla değil, doğayla vakit geçirmek isteyen ziyaretçiler tarafından da tercih edildiğini belirten Dulkadir, "8 sene önce yaptığımız böğürtlen bahçemizin yanı başına çilek bahçesi kurma arzusu doğdu. Ailemizle istişare edip fideleri diktik ve bir ay sonra ürün almaya başladık. Bugün halen üretim devam ediyor çileklerimiz aroması ve kalibresiyle çok iyi bir noktada. Aslında insanlarda yeşile büyük bir hasret var. Yeşil insanlardaki negatif enerjiyi alıyor. İnsanlar huzursuz, mutsuz ve stresliyken burası onları huzurlu ve mutlu hale getirebiliyor. Bir şeyi sevgiyi ve gönlünüzü koyarak yaparsanız olmaması için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.