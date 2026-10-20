Deneme ekimi tuttu, üretim 4 katına çıktı: 3 dönümden 250 bin TL gelir
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçen yıl deneme amacıyla ekilen tütün beklenenden daha verimli oldu. Üretim alanı dört katına çıkarılan tütünün, 3 dönümlük alanda 250 bin TL kazanç getirdiği hesaplandı.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde alternatif ürün olarak yeniden yetiştirilmeye başlanan tütünde hasat dönemi başladı. Geçen yıl 10 dönüm arazide deneme ekimi yapılan tütünden olumlu sonuç alınmasının ardından üretim alanı bu yıl yaklaşık 40 dönüme yükseldi.
3 dönümden 250 bin TL'ye kadar gelir
Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, tütünün çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı olabileceğini belirtti.
1,5 dönümlük alana 2 bin kök tütün ekilebildiğini anlatan Duman, 3 dönümde yetiştirilen 4-5 bin kökten ortalama 200 bin ile 250 bin TL arasında gelir sağlanabildiğini söyledi.
Duman, tütün yetiştiriciliğinin diğer bazı tarım ürünlerine kıyasla daha az zahmetli olduğunu ifade etti.
Tarlada kurutulabiliyor
Tütün üretiminde çiftçilerin en çok merak ettiği konulardan birinin kurutma süreci olduğunu belirten Duman, ürünün tarlada oluşturulan uygun alanlarda kurutulabildiğini anlattı.
İlçede ikinci yılına giren tütün üretiminin yaygınlaşmasını beklediklerini dile getiren Duman, bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun farklı ürünlerin denenmesinin önemine dikkat çekti.
Tütünün, geleneksel ürünlere alternatif arayan Pazaryerili çiftçiler için yeni bir kazanç kapısı olabileceğini söyledi.