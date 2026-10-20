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Deneme ekimi tuttu, üretim 4 katına çıktı: 3 dönümden 250 bin TL gelir

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde geçen yıl deneme amacıyla ekilen tütün beklenenden daha verimli oldu. Üretim alanı dört katına çıkarılan tütünün, 3 dönümlük alanda 250 bin TL kazanç getirdiği hesaplandı.

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Deneme ekimi tuttu, üretim 4 katına çıktı: 3 dönümden 250 bin TL gelir - Resim: 1

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde alternatif ürün olarak yeniden yetiştirilmeye başlanan tütünde hasat dönemi başladı. Geçen yıl 10 dönüm arazide deneme ekimi yapılan tütünden olumlu sonuç alınmasının ardından üretim alanı bu yıl yaklaşık 40 dönüme yükseldi.

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Deneme ekimi tuttu, üretim 4 katına çıktı: 3 dönümden 250 bin TL gelir - Resim: 2

3 dönümden 250 bin TL'ye kadar gelir

Pazaryeri Ziraat Odası Başkanı Abdullah Duman, tütünün çiftçiler için yeni bir gelir kaynağı olabileceğini belirtti. 

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Deneme ekimi tuttu, üretim 4 katına çıktı: 3 dönümden 250 bin TL gelir - Resim: 3

1,5 dönümlük alana 2 bin kök tütün ekilebildiğini anlatan Duman, 3 dönümde yetiştirilen 4-5 bin kökten ortalama 200 bin ile 250 bin TL arasında gelir sağlanabildiğini söyledi. 

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Deneme ekimi tuttu, üretim 4 katına çıktı: 3 dönümden 250 bin TL gelir - Resim: 4

Duman, tütün yetiştiriciliğinin diğer bazı tarım ürünlerine kıyasla daha az zahmetli olduğunu ifade etti.

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Deneme ekimi tuttu, üretim 4 katına çıktı: 3 dönümden 250 bin TL gelir - Resim: 5

Tarlada kurutulabiliyor

Tütün üretiminde çiftçilerin en çok merak ettiği konulardan birinin kurutma süreci olduğunu belirten Duman, ürünün tarlada oluşturulan uygun alanlarda kurutulabildiğini anlattı.

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Deneme ekimi tuttu, üretim 4 katına çıktı: 3 dönümden 250 bin TL gelir - Resim: 6

İlçede ikinci yılına giren tütün üretiminin yaygınlaşmasını beklediklerini dile getiren Duman, bölgenin iklim ve toprak koşullarına uygun farklı ürünlerin denenmesinin önemine dikkat çekti.

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Deneme ekimi tuttu, üretim 4 katına çıktı: 3 dönümden 250 bin TL gelir - Resim: 7

Tütünün, geleneksel ürünlere alternatif arayan Pazaryerili çiftçiler için yeni bir kazanç kapısı olabileceğini söyledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA