Deniz manzaralı milyon dolarlık harabe oldu

İstanbul Riva’da deniz manzarasıyla öne çıkan ve 186 odalı kapasiteye sahip Legend Otel, yıllardır süren hukuki belirsizlik nedeniyle harabeye dönerken, madde bağımlıları ve hırsızların uğrak noktası haline geldi.

Beykoz’un Riva bölgesinde yer alan Legend Otel, yıllar önce sahip olduğu turizm potansiyeline rağmen bugün atıl ve terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyor. Deniz manzaralı konumuna karşın tesis, sahipsizlik nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda.

2017 yılından bu yana mahkemelik olan otel, hukuki sürecin uzamasıyla birlikte kontrolsüz bir alana dönüştü. Güvenlik önlemlerinin ortadan kalkması, tesisi zamanla tinercilerin ve suç unsurlarının mekânı haline getirdi.

Toplam 186 odadan oluşan dev tesisin hem içi hem de dışı büyük ölçüde tahrip edildi. Camları kırılan, kapıları sökülen ve odaları kullanılamaz hale gelen otelin bugünkü durumu havadan görüntülendi.

Legend Otel, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 2017 yılında 71 milyon TL bedelle ihaleye çıkarıldı. Ancak ihale süreci tamamlanamadan dava konusu oldu ve satış gerçekleşmedi.

Aradan geçen yaklaşık sekiz yıla rağmen otelin mülkiyet durumu ve geleceğine dair net bir karar alınmış değil. Yetkililerden resmi bir açıklama yapılmazken, yapı atıl halde beklemeye devam ediyor.

Bölge sakinleri, otelin çevre güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor. Özellikle geceleri kontrolsüz hale gelen alanın, çevrede yaşayanları tedirgin ettiği ifade ediliyor.

Bölgede çekim yapan fotoğrafçı Tolga Aray, tesisin her yıl daha kötü hale geldiğini söyleyerek, güvenlik eksikliğinin büyük bir sorun olduğunu vurguluyor. Aray, alanın milli servet niteliğinde olduğunu dile getiriyor.

Aray, “Milyonlarca lira, hatta milyonlarca dolar değerinde bir yer yok oluyor. Kime ait olursa olsun, burası ülkemizin imkânlarıyla yapılmış bir alan ve sahip çıkılması gerekiyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Fotoğrafçı Melih Sezgin ise bu kadar büyük bir alanın denetimsiz bırakılmasını üzücü bulduğunu belirterek, bölgede cam kırıkları ve tehlikeli ortamın hâkim olduğunu söyledi.

Yakın çevrede yaşayanlar da otelin geceleri madde bağımlıları tarafından mesken tutulduğunu, hırsızlık ve tahribatın sürdüğünü belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, tesisin ya güvenlik altına alınmasını ya da yeniden turizme kazandırılmasını istiyor.

