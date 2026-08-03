Deutsche Bank 'gerçek değeri' açıkladı: İşte altının yıl sonunda göreceği rakam

Altın fiyatları yılın ilk aylarındaki zirvenin ardından bir daha toparlanamadı. Altında yükseliş bekleyen yatırımcı peş peşe gelen sert düşüşlerle sarsılırken saat 16.00 itibarıyla ons altın 4 bin 37 dolardan, gram altın ise 6 bin 180 TL'den işlem görüyor. Ancak hem analistler hem de bankacılık devleri altında yeni bir rallinin yakın olduğunu belirtiyor.