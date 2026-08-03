Deutsche Bank 'gerçek değeri' açıkladı: İşte altının yıl sonunda göreceği rakam
Altında yaşanan sert dalgalanmaların ardından Deutsche Bank'tan dikkat çeken bir 'gerçek değer' tahmini geldi. Banka, kısa vadeli oynaklığa rağmen sarı metalin uzun vadede yükselişini sürdürdüğünü belirterek altının yıl sonunda göreceği rakamı açıkladı.
Altın fiyatları yılın ilk aylarındaki zirvenin ardından bir daha toparlanamadı. Altında yükseliş bekleyen yatırımcı peş peşe gelen sert düşüşlerle sarsılırken saat 16.00 itibarıyla ons altın 4 bin 37 dolardan, gram altın ise 6 bin 180 TL'den işlem görüyor. Ancak hem analistler hem de bankacılık devleri altında yeni bir rallinin yakın olduğunu belirtiyor.
Altının Ağustos 2024'ten bu yana devam eden güçlü yükseliş eğilimini koruduğunu belirten Deutsche Bank da yıl sonuna ilişkin tahmininde değişikliğe gitmedi.
Bankanın müşterilerine gönderdiği analiz notunda, altının halen "patlayıcı fiyat davranışı" olarak tanımlanan dönemde bulunduğu ve yıl sonu değerinin mevcut fiyatların üzerinde olduğu belirtildi.
Üç farklı senaryo analiz edildi
Araştırma analisti Michael Hsueh, altının bundan sonraki yönünü değerlendirmek için üç farklı analiz yöntemi kullandıklarını belirtti.
İlk hesaplamada, altının diğer emtialara göre uzun vadeli fiyat ilişkisi incelendi. Bu senaryo, ons fiyatında 2.600 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ihtimalini ortaya koydu.
İkinci analizde kullanılan istatistiksel modele göre ise altının hem yukarı hem de aşağı yönlü hareket alanı sınırlı görünüyor. Deutsche Bank, bu modele göre altının 3.900 dolar civarında dip oluşturmuş olabileceğini değerlendiriyor.
Gerçeğe uygun değer 4.700 dolar
Üçüncü analizde ise banka, resmi sektör talebi ve reel faiz etkilerini dikkate alarak yaptığı model güncellemesine rağmen yıl sonu için altının gerçeğe uygun değerini yaklaşık 4.700 dolar olarak hesapladı.
Bu seviye, Deutsche Bank'ın dördüncü çeyrek için daha önce açıkladığı 4.600 dolarlık tahminin de üzerinde yer alıyor. Buna rağmen banka mevcut yıl sonu fiyat hedefini değiştirmedi.
Gram altın 7 bin lirayı aşabilir
Deutsche Bank'ın yıl sonu için öngördüğü 4.700 dolarlık ons altın tahmininin gerçekleşmesi ve dolar/TL kurunun yaklaşık 47,4 seviyelerinde kalması halinde, gram altının da yıl sonunda 7.150-7.200 TL bandına yükselebileceği hesaplanıyor.
Ancak gram altın fiyatı ons kadar dolar/TL kurundaki değişime de bağlı olduğu için ons altınla aynı seviyelerde yükseliş görülmeyebilir.
BIS verilerine dikkat çekildi
Deutsche Bank, analizinde Uluslararası Ödemeler Bankası'nın (BIS) çalışmalarını da referans aldı.
Bankaya göre, altının Ağustos 2024'te başlayan güçlü yükseliş dönemi istatistiksel olarak halen sona ermiş değil. Kullanılan BSADF göstergesi zirve seviyelerinden gerilemiş olsa da kritik eşiğin üzerinde kalmayı sürdürüyor. Deutsche Bank, bunun altındaki uzun vadeli yükseliş eğiliminin devam ettiğine işaret ettiğini belirtti.