Deutsche Bank'tan altın değerinde 12 yatırım tavsiyesi!
Almanya merkezli bankacılık devi Deutsche Bank'tan, yatırımcılara altın değerinde 'yatırım tavsiyeleri' geldi. Gelişen ve gelişmekte olan piyasa para birimlerine ilişkin dikkat çeken bir analiz yayımlayan Deutsche Bank, kıymetli metaller ve dolar için de çarpıcı önerilerde bulundu. İşte 2025'te kazancınızı kâra dönüştürecek yatırım tavsiyeleri.
Sterlinde satış
Bloomberg'in haberine göre, sterlinde güç kaybına dikkat çeken Deutsche Bank analistleri, piyasada öne çıkan para birimlerine karşı sterlinde satış tavsiyesinde bulundu.
Dolar/Kanada doları tarafında uzun pozisyon
Deutsche Bank analistleri ABD'de'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın kıskacına takılan Kanada'nın para birimi için de değerlendirmelerde bulundu. Analistler Kanada dolarına karşı dolarda uzun pozisyon önerisini açıkladı.
Polonya zlotisinde uzun pozisyon
Deutsche Bank analistleri, önümüzdeki yıl Polonya'nın gelişen piyasa para birimleri arasında öne çıkacağını belirterek, Çekya korunası ve Macaristan forintine karşı Polonya zlotisinde uzun pozisyon önerdi.
Meksika pesosunda satış
Analistler Meksika piyasalarında ise artan riske işaret ederek, dolar karşısında Meksika pesosunda satış tavsiye etti.