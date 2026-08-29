Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi?

Goldman Sachs, merkez bankalarının devam eden altın alımlarının ve ABD'de faiz artışı beklentilerinin zayıflamasının etkisiyle ons altının 2026 yılı sonunda 4 bin 900 dolara ulaşabileceğini öngördü. Kuruma göre, altın türevlerine yönelik korunma talebindeki yükseliş ise değerli metaldeki fiyat hareketlerini iki yönde de güçlendirebilir.