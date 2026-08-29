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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi?

Goldman Sachs, merkez bankalarının güçlü alımlarını sürdürmesi ve Fed'in 2026'da faiz artıracağı beklentisinin zayıflamasıyla ons altının yıl sonunda yükselebileceğini öngördü. Temmuz ortasındaki dipten bu yana yaklaşık yüzde 15 değer kazanarak yaklaşık 4 bin 600 dolar civarına yükselen altında, merkez bankalarının aylık alımlarının 2026'da ortalama 50 tona ulaşması bekleniyor.

Damla Kaya
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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 1

Goldman Sachs, merkez bankalarının devam eden altın alımlarının ve ABD'de faiz artışı beklentilerinin zayıflamasının etkisiyle ons altının 2026 yılı sonunda 4 bin 900 dolara ulaşabileceğini öngördü. Kuruma göre, altın türevlerine yönelik korunma talebindeki yükseliş ise değerli metaldeki fiyat hareketlerini iki yönde de güçlendirebilir.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 2

Altın, temmuz ortasında gördüğü dip seviyeden 25 Ağustos'a kadar yaklaşık yüzde 15 yükselerek ons başına 4 bin 600 dolar civarına çıktı. Goldman Sachs, değerli metaldeki yükselişin yılın ikinci yarısında da devam etmesini bekliyor.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 3

Merkez bankası talebi yükselişin temel dayanağı

Goldman Sachs Araştırma Kıdemli Emtia Analisti Lina Thomas ile Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme eğiliminin altın fiyatları açısından belirleyici yapısal unsurlardan biri olduğunu belirtti.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 4

Thomas ve Struyven, "Merkez bankalarının jeopolitik ve finansal risklere karşı korunmak amacıyla rezervlerini çeşitlendirmesiyle, altın birikimlerinin son anket bulgularıyla da uyumlu biçimde çok yıllı bir eğilim olarak yüksek kalmayı sürdüreceğini düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 5

Yabancı para birimlerinde tutulan varlıklara kıyasla dondurulma riski daha sınırlı görülen altın, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme tercihlerinde öne çıkıyor. G7 ülkelerinin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Avrupa'daki Rus merkez bankası varlıklarını 2022'de dondurmasının ardından, merkez bankalarının altın alımlarında belirgin artış yaşandı.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 6

Goldman Sachs Araştırma, merkez bankalarının 2026 boyunca aylık ortalama 50 ton altın satın alacağını tahmin ediyor. Bu rakam, 2022 öncesindeki aylık ortalama 17 tonun oldukça üzerinde bulunuyor.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 7

Kurumun merkez bankası faaliyetlerine ilişkin güncel tahminine göre, mayısta 66 ton olan aylık altın alımları, haziranda mevsimsellikten arındırılmış üç aylık bazda 100 tona yükseldi. Haziranda tespit edilebilen en büyük alıcının Çin Merkez Bankası olduğu bildirildi.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 8

Faiz artışı beklentisinin zayıflaması da etkili

Altındaki son yükselişte faiz beklentileri de etkili oluyor. Piyasalarda Fed'in 2026'da faiz artıracağı yönündeki öngörülerin gerilemesiyle, yılın ilk yarısında zayıf seyreden bazı yatırımcı gruplarının altın talebinde toparlanma görüldü.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 9

Faizlerin yükseldiği dönemlerde altının cazibesi genellikle azalıyor. Çünkü faiz oranlarındaki artış, tahvil gibi getiri sağlayan yatırım araçlarını altına göre daha avantajlı hâle getirebiliyor.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 10

Thomas ve Struyven, "Ekonomistlerimiz, daha düşük enflasyon eğiliminin Fed'in bu yıl politika faizini sabit tutmasını sağlayacağını öngördüğünden, Fed kaynaklı baskının daha da azalmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 11

Analistler, özel yatırımcı portföylerinde altının ağırlığının hâlâ düşük olduğuna dikkat çekerek, orta vadede fiyatı Goldman Sachs'ın tahmininin üzerine taşıyabilecek başlıklar bulunduğunu kaydetti. İran başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerdeki gelişmelerin, merkez bankalarının yanı sıra özel yatırımcıların da rezerv ve portföy çeşitlendirmesi amacıyla altına yönelmesini hızlandırabileceği belirtildi. Söz konusu gelişmelerin Batılı ülkelerin mali sürdürülebilirliğine ilişkin algıları da etkileyebileceği ifade edildi.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 12

Türev ürünler fiyat dalgalanmasını artırabilir

Yatırımcıların, kamu politikalarında yaşanabilecek kapsamlı değişikliklere karşı portföylerini korumak amacıyla altın alım opsiyonlarına ilgisinin arttığı belirtildi. Thomas ve Struyven, bu eğilimin altın fiyatındaki yükselişleri ve düşüşleri daha sert hâle getirebileceğine işaret etti.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 13

Altın fiyatının yükselmesiyle birlikte bazı alım opsiyonlarının kritik kullanım fiyatlarına yaklaşması, bu opsiyonları satan kurumları korunma amacıyla altın almaya yöneltebiliyor. Bu işlem, fiyatlardaki yükselişi daha da hızlandırabiliyor.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 14

Buna karşılık, altın fiyatındaki düşüşlerin, kurumların söz konusu korunma pozisyonlarını kapatmak amacıyla altın satışına gitmesine neden olabileceği ve gerilemeyi derinleştirebileceği ifade edildi.

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Dev bankadan altın için dikkat çeken tahmin: Ralli sürecek mi? - Resim: 15

Goldman Sachs Araştırma'nın ons altının 2026 sonunda 4 bin 900 dolara ulaşacağı yönündeki temel senaryosu, türev piyasasındaki korunma talebindeki artışı içermiyor. Analistler, bu durumun fiyatın tahmini aşma ihtimalini yükseltebileceğini ancak altın rallisinde "iki yönlü daha yüksek oynaklığa" da işaret ettiğini belirtti.

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Kaynak: HABER MERKEZİ