Dev bankadan altın için kritik tahmin! Yüzde 10 yükseliş bekleniyor
Morgan Stanley, altın piyasasına dair analizinde ons başına 5.200 dolar hedefini koruyarak yatırımcılara yüzde 10'luk bir yükseliş potansiyeli işaret etti. Emtia stratejisti Amy Gower, altının kaderini jeopolitik krizlerden ziyade merkez bankalarının para politikalarının belirleyeceğini vurguladı. Enerji arzındaki aksamalar ve enflasyon baskısı Fed'in elini zorlaştırırken, banka yıl sonuna kadar beklediği faiz indirimi hamlesiyle altının yeni rekorlara koşabileceğini öngörüyor. Ancak Orta Doğu'daki belirsizlik ve reel faiz dengesi, altın fiyatları üzerinde hem destek hem de baskı unsuru oluyor
Küresel piyasalarda gözler değerli metallere çevrilmişken, dev yatırım bankası Morgan Stanley altın fiyatlarına dair dikkat çeken analizini güncelledi. Banka, ons altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 5.200 dolar seviyesine tırmanabileceği yönündeki beklentisini yineledi.
Bankanın metaller ve madencilik emtia stratejisti Amy Gower, külçe altın fiyatlarının mevcut seviyelerden yaklaşık yüzde 10 daha yükselmesini beklediklerini belirtti. Altının son dönemde 4 bin 700 dolar civarındaki direnç seviyesini test ederek yeniden ivme kazandığı ifade edildi.
"Altını para politikası şekillendiriyor"
Gower, altın fiyatlarının performansında geleneksel güvenli liman talebinden ziyade para politikasına yönelik beklentilerin belirleyici olduğunu söyledi.
İran kaynaklı çatışmaların enerji arzı üzerinde şok etkisi yarattığını belirten Gower, bunun enflasyon endişelerini artırdığını ve kısa vadede ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine yönelik beklentileri zayıflattığını ifade etti.
Bu nedenle altının, geçmiş jeopolitik krizlerde görüldüğü kadar güçlü bir güvenli liman performansı sergileyemediği değerlendirildi.
Faiz indirimi beklentisi altını destekleyebilir
Yükselen petrol fiyatlarının Fed'in politika görünümünü daha karmaşık hale getirdiği belirtilirken, piyasaların bu yıl için faiz indirimi beklentilerini geri çektiği kaydedildi.
Buna karşın Morgan Stanley, yıl sonundan önce en az bir faiz indirimi beklemeyi sürdürdü. Banka ayrıca Ocak 2027 ve Mart 2027'de de ek faiz indirimleri öngördüğünü açıkladı.
Analizde, söz konusu faiz patikasının altın fiyatlarını destekleyebileceği vurgulandı.
Orta Doğu riski takip ediliyor
Gower, altının reel getirilerle güçlü ilişkisini koruduğunu, ancak finansal koşulların gevşemesi halinde fiyatlarda ek yükseliş alanı oluşabileceğini belirtti.
Borsa yatırım fonlarına yönelik girişlerin para politikası sinyallerine hızlı tepki verdiğini ifade eden Gower, altın fiyatlarının yeniden reel faiz trendiyle uyumlu hareket etmeye başladığını söyledi.
Öte yandan Orta Doğu'daki gelişmelerin görünüm üzerindeki etkisini sürdürdüğü kaydedildi. Gower, çatışmaların uzun sürmesi halinde yüksek faiz beklentilerinin altın üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtirken, gerilimin hızlı şekilde azalması durumunda ise mevcut yüksek fiyat seviyelerinin kurumsal yatırımcı, merkez bankası ve tüketici talebini sınırlayabileceği uyarısında bulundu.