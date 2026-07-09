Dev bankadan altında kritik hamle

Direnç tarafında ise 4.091 dolar ilk kritik eşik olarak izleniyor. Altının kısa vadeli toparlanmasını 4.157 dolar ve ardından 4.222 dolara taşıyabilmesi için bu seviyenin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Yaklaşık 4.257 dolar seviyesindeki 200 periyotluk üssel hareketli ortalama ise toparlanmayı sınırlayan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.