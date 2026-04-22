Dev bankadan gümüşte sert düşüş uyarısı: 'Fiyatlar gerçek değerinin üzerinde'
Küresel piyasalarda 80 dolar sınırına dayanan gümüş fiyatları için uzmanlardan "aşırı değerleme" uyarısı geldi. Commerzbank tarafından yayımlanan analizde, gümüşün teorik "adil değerinin" 40 dolar civarında olması gerektiği ancak altın fiyatlarındaki rallinin gümüşü yukarı çekmeye devam ettiği belirtildi. Banka, gümüşteki mevcut seviyelerin düzeltme riski barındırmasına rağmen, altındaki talebin ve Fed'in faiz indirimi beklentileriyle yükselişin süreceğini öngörüyor. Analistler, altının 5.000 doları aşması durumunda gümüşün 90 dolar seviyesine yönelme potansiyelinin korunduğunu ifade ediyor.
Küresel emtia piyasalarında gümüş fiyatları 78-80 dolar aralığında dengelenme eğilimi gösterirken, analistler değerleme konusunda temkinli olunması gerektiğine işaret ediyor.
Commerzbank, mevcut seviyelere rağmen aşağı yönlü düzeltme riskinin sürdüğünü değerlendirdi.
Commerzbank Döviz ve Emtia Araştırmaları Başkanı Thu Lan Nguyen, yayımlanan son raporda gümüşün teorik olarak daha düşük seviyelerde fiyatlanması gerektiğini belirtti.
Nguyen, metalin "adil değerinin" yaklaşık 40 dolar/ons civarında olabileceğini ifade etti.
Altın etkisi belirleyici
Nguyen, gümüş fiyatlarının yönü, geleneksel göstergelerden ziyade altın fiyatlarındaki hareketle şekillendiğini belirterek "Gümüş fiyatlarının büyük ölçüde altın tarafından yukarı çekilmiş olması mümkün. Değerleme modelleri de gümüş fiyatlarının altınla birlikte hareket ettiğini gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.
Yüksek değerleme ama trend sürüyor
Gümüşün tek başına değerlendirildiğinde görece yüksek seviyelerde bulunduğunu belirten Nguyen, buna rağmen mevcut yükseliş eğiliminin kısa vadede sona ermesinin beklenmediğini vurguladı.
Altının güvenli liman özelliğini koruması, bu görünümü destekleyen başlıca unsur olarak öne çıktı.
Merkez bankası talebi altını destekliyor
Commerzbank'a göre merkez bankalarının güçlü alımları da altının cazibesini artırıyor. Altının siyasi etkilerden bağımsız bir rezerv varlık olarak görülmesi, talebi canlı tutuyor.
Nguyen, "İran'daki çatışmaların ardından model değerimiz (altın etkisi hariç) büyük ölçüde sabit kaldı ve son dönemde yalnızca sınırlı bir gerileme gösterdi" dedi.
Nguyen, "Bu durum, yüksek değerleme sorununun bir kısmının düzeltildiğini gösteriyor. Ancak fark hâlâ önemli ve altının yüksek seviyelerde kalması gümüş fiyatlarını desteklemeye devam edebilir" ifadelerini kullandı.
Hedefler yukarı yönlü revize edildi
Banka, değerleme risklerine rağmen gümüşe ilişkin olumlu beklentisini korudu. Commerzbank, geçen ay altın ve gümüş fiyat tahminlerini yukarı yönlü güncelledi.
ABD Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısında faiz indirimine gidebileceği öngörüsüne yer verilen raporda, bu durumun altın fiyatlarını yeniden 5.000 dolar/ons seviyesinin üzerine taşıyabileceği ifade edildi.
Altındaki olası yükselişin ise gümüş fiyatlarını 90 dolar/ons seviyesine doğru destekleyebileceği değerlendirildi.