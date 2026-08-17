Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi
Gümüş fiyatları yaz ortasında gördüğü dip seviyelerden toparlanırken Citigroup, değerli metale ilişkin yükseliş beklentisini korudu. Banka, kısa ve orta vadeli fiyat hedeflerini açıklarken yatırım talebindeki canlanmanın sanayi kullanımındaki yavaşlamayı dengeleyeceğini öngördü.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Gümüş fiyatları yaz ortasında gördüğü dip seviyelerden toparlanırken Citigroup, değerli metale ilişkin kısa ve orta vadeli tahminlerini korudu.
Banka, ons başına 65,888 dolardan işlem gören gümüşün sıfır ila üç ay içinde 75 dolara, altı ila 12 aylık dönemde ise 90 dolara yükselebileceğini öngördü.
Fiyatların yönünü yatırım talebi belirleyecek
Citigroup'un Ağustos 2026'nın ortalarında müşterileriyle paylaştığı raporda, gümüş fiyatları açısından belirleyici unsurun sanayi kullanımından yatırım talebine kaymasının beklendiği belirtildi.
Bankaya göre yatırımcı ilgisinde görülen toparlanma, sanayi sektörlerinden gelen talepteki yavaşlamayı dengeleyebilir.
Sanayi tarafındaki zayıflamada ise özellikle geleneksel güneş enerjisi sektöründeki dönüşüm etkili oluyor.
Daha az gümüş kullanılmasını sağlayan tasarruf yöntemleri ile yeni hücre teknolojileri, metal talebi üzerinde yapısal baskı oluşturuyor.
Arz açığı fiyatları destekliyor
Sanayi kullanımındaki bu görünümün karşısında fiziki piyasada devam eden arz sıkıntısı bulunuyor.
Gümüş piyasasının üst üste altıncı yılı da arz açığıyla geçirmesi, yatırım talebindeki iyileşmeyle birlikte fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.
Raporda, gümüşün yaz ortasındaki düşük seviyelerden toparlanmasına paralel olarak altın-gümüş oranının da daraldığına dikkat çekildi.
Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha az şahin bir para politikası çizgisine yönelmesi de gümüş fiyatlarındaki yükselişi destekleyebilecek olası gelişmeler arasında sıralandı.