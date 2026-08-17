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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi

Gümüş fiyatları yaz ortasında gördüğü dip seviyelerden toparlanırken Citigroup, değerli metale ilişkin yükseliş beklentisini korudu. Banka, kısa ve orta vadeli fiyat hedeflerini açıklarken yatırım talebindeki canlanmanın sanayi kullanımındaki yavaşlamayı dengeleyeceğini öngördü.

Damla Kaya
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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi - Resim: 1

Gümüş fiyatları yaz ortasında gördüğü dip seviyelerden toparlanırken Citigroup, değerli metale ilişkin kısa ve orta vadeli tahminlerini korudu.

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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi - Resim: 2

Banka, ons başına 65,888 dolardan işlem gören gümüşün sıfır ila üç ay içinde 75 dolara, altı ila 12 aylık dönemde ise 90 dolara yükselebileceğini öngördü.

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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi - Resim: 3

Fiyatların yönünü yatırım talebi belirleyecek

Citigroup'un Ağustos 2026'nın ortalarında müşterileriyle paylaştığı raporda, gümüş fiyatları açısından belirleyici unsurun sanayi kullanımından yatırım talebine kaymasının beklendiği belirtildi.

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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi - Resim: 4

Bankaya göre yatırımcı ilgisinde görülen toparlanma, sanayi sektörlerinden gelen talepteki yavaşlamayı dengeleyebilir.

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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi - Resim: 5

Sanayi tarafındaki zayıflamada ise özellikle geleneksel güneş enerjisi sektöründeki dönüşüm etkili oluyor.

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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi - Resim: 6

Daha az gümüş kullanılmasını sağlayan tasarruf yöntemleri ile yeni hücre teknolojileri, metal talebi üzerinde yapısal baskı oluşturuyor.

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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi - Resim: 7

Arz açığı fiyatları destekliyor

Sanayi kullanımındaki bu görünümün karşısında fiziki piyasada devam eden arz sıkıntısı bulunuyor.

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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi - Resim: 8

Gümüş piyasasının üst üste altıncı yılı da arz açığıyla geçirmesi, yatırım talebindeki iyileşmeyle birlikte fiyatları destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi - Resim: 9

Raporda, gümüşün yaz ortasındaki düşük seviyelerden toparlanmasına paralel olarak altın-gümüş oranının da daraldığına dikkat çekildi.

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Dev bankanın gümüşte ısrarı sürüyor: Yükseliş beklentisi değişmedi - Resim: 10

Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin azalması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha az şahin bir para politikası çizgisine yönelmesi de gümüş fiyatlarındaki yükselişi destekleyebilecek olası gelişmeler arasında sıralandı.

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