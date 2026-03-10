Dev eğlence merkezi parklarını satıyor: Anlaşma sağlandı
Dünyanın en büyük eğlence parkı işletmecilerinden Six Flags Entertainment Corporation, Kuzey Amerika’daki 7 eğlence parkını 331 milyon dolarlık anlaşmayla EPR Properties’e devretme kararı aldı. Satışın 2026’nın ilk yarısında tamamlanması beklenirken, parkların faaliyetlerine mevcut programlarıyla devam edeceği açıklandı.
Dünyanın en büyük eğlence parkı işletmecilerinden Six Flags Entertainment Corporation, Kuzey Amerika’daki yedi eğlence parkını elden çıkarma kararı aldığını duyurdu. Şirket, söz konusu parkların EPR Properties adlı gayrimenkul yatırım şirketine devredileceğini açıkladı.
Şirket tarafından yapılan bilgilendirmeye göre satış anlaşmasının değeri 331 milyon dolar olarak belirlendi. Devir işleminin ise 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna doğru veya ikinci çeyreğin başında tamamlanmasının planlandığı ifade edildi.
Satılacak parklar belli oldu
Satış kapsamında yer alan parklar ABD ve Kanada’nın farklı bölgelerinde bulunuyor. Anlaşma kapsamında devredilecek eğlence parkları şöyle sıralandı:
Valleyfair – Minneapolis (Minnesota)
Worlds of Fun – Kansas City (Missouri)
Michigan's Adventure – Grand Rapids (Michigan)
Schlitterbahn Waterpark Galveston – Galveston (Texas)
Six Flags St. Louis – Eureka (Missouri)
Six Flags Great Escape – Queensbury (New York)
Six Flags La Ronde – Montreal (Kanada)
Ziyaretçiler için operasyon değişmeyecek
Şirket yönetimi, satış sürecinin parkları ziyaret edenler açısından önemli bir değişikliğe yol açmayacağını belirtti. Açıklamada, parkların mevcut çalışma programlarıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceği vurgulandı.
Şirket stratejisinde yeni dönem
Six Flags yetkilileri, satış kararının şirketin mali yapısını güçlendirmeyi ve daha yüksek büyüme potansiyeline sahip tesislere yatırım yapılmasını hedeflediğini ifade etti.
Şirket sözcüsü yaptığı açıklamada, bu adım sayesinde yeni eğlence üniteleri, teknolojik altyapı yatırımları ve ziyaretçi deneyimini geliştirecek projelere daha fazla kaynak ayrılacağını söyledi.
Satışın tamamlanmasının ardından Six Flags’ın Kuzey Amerika genelinde 23 farklı lokasyonda bulunan 34 eğlence parkını işletmeye devam edeceği bildirildi.
EPR Properties’ten açıklama
Parkların yeni sahibi olacak EPR Properties’in CEO’su Gregory K. Silvers, anlaşmaya ilişkin değerlendirmesinde bu satın almayı “yüksek kaliteli eğlence ve deneyim odaklı gayrimenkul portföyünü genişletmek için önemli bir fırsat” olarak nitelendirdi.
Silvers ayrıca, satın alınacak parkların güçlü ziyaretçi talebi ve uzun vadeli gelir potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti.