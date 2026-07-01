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Dev şekerleme mağazasında tarihi karar: Şirket çalışanların oluyor

ABD'nin Ohio eyaletindeki B.A. Sweetie Candy Company, 75. kuruluş yıl dönümünde dikkat çeken bir karara imza attı. Kuzey Amerika'nın en büyük şekerleme mağazası olarak bilinen şirket, çalışanlarını hissedar yapacak yeni bir ortaklık modelini hayata geçirdi.

Mutluhan Yıldız
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Dev şekerleme mağazasında tarihi karar: Şirket çalışanların oluyor - Resim: 1

ABD'nin Cleveland kentinde faaliyet gösteren B.A. Sweetie Candy Company, şirketin geleceğine ilişkin önemli bir adım attı. Yönetim, 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında Çalışan Hisse Sahipliği Planı'nı (ESOP) devreye alarak şirket hisselerini çalışanlarla paylaşacağını duyurdu.

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Dev şekerleme mağazasında tarihi karar: Şirket çalışanların oluyor - Resim: 2

Şirket sahibi Tom Scheiman, uzun süredir halefiyet planı üzerinde çalıştığını belirterek, çalışan ortaklığı modelinin şirketin geleceği için en doğru seçenek olduğuna karar verdiklerini söyledi.

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Dev şekerleme mağazasında tarihi karar: Şirket çalışanların oluyor - Resim: 3

Yaklaşık 50 çalışan hissedar olacak

Şirket Başkanı Peter Kempton Jr., yaklaşık 70 çalışandan 50'sinin yeni sistem kapsamında şirket hissedarı olacağını açıkladı. 

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Dev şekerleme mağazasında tarihi karar: Şirket çalışanların oluyor - Resim: 4

Kempton, bu modelin çalışanların işletmeye bağlılığını artıracağını ve şirketin uzun vadeli büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.

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Dev şekerleme mağazasında tarihi karar: Şirket çalışanların oluyor - Resim: 5

Yılda 500 binden fazla ziyaretçi ağırlıyor

1950'li yıllarda kurulan B.A. Sweetie Candy Company, 2015 yılında açılan 40 bin metrekarelik dev mağazasıyla Kuzey Amerika'nın en büyük şekerleme mağazalarından biri haline geldi. 

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Dev şekerleme mağazasında tarihi karar: Şirket çalışanların oluyor - Resim: 6

Şirket kampüsü, yılda 500 binden fazla ziyaretçi ağırlarken, içerisinde restoran ve 36 delikli mini golf parkuru da bulunuyor.

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Dev şekerleme mağazasında tarihi karar: Şirket çalışanların oluyor - Resim: 7

Depo Müdürü Ben Williams ise hissedar olmanın kendisine daha fazla sorumluluk ve motivasyon kazandırdığını belirterek, şirketin büyümesine katkı sağlayacak projelerde yer almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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