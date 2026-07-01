Dev şekerleme mağazasında tarihi karar: Şirket çalışanların oluyor
ABD'nin Ohio eyaletindeki B.A. Sweetie Candy Company, 75. kuruluş yıl dönümünde dikkat çeken bir karara imza attı. Kuzey Amerika'nın en büyük şekerleme mağazası olarak bilinen şirket, çalışanlarını hissedar yapacak yeni bir ortaklık modelini hayata geçirdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
ABD'nin Cleveland kentinde faaliyet gösteren B.A. Sweetie Candy Company, şirketin geleceğine ilişkin önemli bir adım attı. Yönetim, 75. kuruluş yıl dönümü kapsamında Çalışan Hisse Sahipliği Planı'nı (ESOP) devreye alarak şirket hisselerini çalışanlarla paylaşacağını duyurdu.
Şirket sahibi Tom Scheiman, uzun süredir halefiyet planı üzerinde çalıştığını belirterek, çalışan ortaklığı modelinin şirketin geleceği için en doğru seçenek olduğuna karar verdiklerini söyledi.
Yaklaşık 50 çalışan hissedar olacak
Şirket Başkanı Peter Kempton Jr., yaklaşık 70 çalışandan 50'sinin yeni sistem kapsamında şirket hissedarı olacağını açıkladı.
Kempton, bu modelin çalışanların işletmeye bağlılığını artıracağını ve şirketin uzun vadeli büyümesine katkı sağlayacağını ifade etti.
Yılda 500 binden fazla ziyaretçi ağırlıyor
1950'li yıllarda kurulan B.A. Sweetie Candy Company, 2015 yılında açılan 40 bin metrekarelik dev mağazasıyla Kuzey Amerika'nın en büyük şekerleme mağazalarından biri haline geldi.
Şirket kampüsü, yılda 500 binden fazla ziyaretçi ağırlarken, içerisinde restoran ve 36 delikli mini golf parkuru da bulunuyor.
Depo Müdürü Ben Williams ise hissedar olmanın kendisine daha fazla sorumluluk ve motivasyon kazandırdığını belirterek, şirketin büyümesine katkı sağlayacak projelerde yer almaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.