Dell: Bir yılda 11 bin kişi azaldı





Dell’in çalışan sayısı Ocak 2026 itibarıyla 97 bine geriledi. Bu rakam, bir yıl öncesine göre 11 bin kişilik azalmaya işaret ediyor. Şirket böylece üst üste üçüncü yılda da iş gücünü yaklaşık yüzde 10 küçültmüş oldu.

Dell’deki 11 bin kişilik düşüşün hem işten çıkarmaları hem de çalışanların kendi isteğiyle ayrılmasını kapsadığı belirtiliyor.