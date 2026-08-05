Dev şirketlerde işten çıkarma dalgası: İşte listeye giren markalar
2026’da teknoloji, perakende, finans ve otomotiv devlerinin küçülme kararları hızlandı. Amazon’dan UPS’e, Oracle’dan BMW’ye kadar birçok şirket binlerce çalışanı etkileyen planlarını devreye aldı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Yapay zekâ yatırımları hızlanırken dünyanın en büyük şirketlerinde çalışan sayısı azalıyor. 2026’nın ilk yedi ayında yalnızca teknoloji sektöründe işten çıkarmalardan etkilenenlerin sayısı 124 bini aşarak 2025’in tamamını geride bıraktı.
Maliyetleri azaltmak, yönetim katmanlarını inceltmek ve kaynakları yapay zekâya taşımak şirketlerin en sık kullandığı gerekçeler arasında. Ancak listedeki her karar doğrudan yapay zekâdan kaynaklanmıyor. Zayıflayan talep, mağaza kapanışları ve artan rekabet de iş kayıplarını büyütüyor.
UPS: 30 bin kişilik plan
Kargo devi UPS, 2026 boyunca operasyonel çalışan sayısını 30 bin azaltmayı planlıyor. Şirket, bunun büyük bölümünün doğal çalışan kaybı ve tam zamanlı sürücülere sunulacak gönüllü ayrılık programıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.
UPS ayrıca yılın ilk yarısında 24 binayı kapatmak üzere belirledi. Kararın arkasında daha kârlı gönderilere yönelme ve düşük getirili teslimatların azaltılması bulunuyor.
Oracle: Çalışan sayısı 21 bin azaldı
Oracle’ın çalışan sayısı bir yılda yaklaşık 21 bin azalarak 141 bine geriledi. Bu düşüş şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 13’üne karşılık geliyor.
Ancak 21 bin kişilik azalışın tamamı doğrudan işten çıkarma anlamına gelmiyor. Rakam, işten çıkarmaların yanı sıra emeklilik ve kendiliğinden ayrılmaları da kapsıyor. Şirket, yapay zekâ teknolojilerinin operasyonlara yerleştirilmesinin çalışan sayısında yeni azalmalara yol açabileceğini bildirdi.
Citi: 20 bin kişilik program sürüyor
ABD’li bankacılık devi Citi, toplam çalışan sayısını yüzde 10 azaltmayı hedefleyen programını 2026’da da sürdürüyor.
İlk kez 2024’te açıklanan plan yaklaşık 20 bin pozisyonu kapsıyor. Banka, personel yapısını güncel iş ihtiyaçları, faaliyet bölgeleri ve ihtiyaç duyulan uzmanlıklarla uyumlu hale getirdiğini belirtiyor.
Programın tamamlanmasıyla yıllık 2,5 milyar dolara kadar tasarruf sağlanması hedefleniyor.
Amazon: Yeni turda 16 bin kişi
Amazon, ocak ayında dünya genelinde yaklaşık 16 bin kurumsal pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Bu karar, şirketin Ekim 2025’te gerçekleştirdiği 14 bin kişilik işten çıkarma turunun ardından geldi. Böylece iki turda etkilenen pozisyon sayısı yaklaşık 30 bine ulaştı.
Şirket yönetimi, kararın bürokrasiyi azaltma, yönetim katmanlarını inceltme ve ekiplerin sorumluluğunu artırma hedefi taşıdığını bildirdi.
Dell: Bir yılda 11 bin kişi azaldı
Dell’in çalışan sayısı Ocak 2026 itibarıyla 97 bine geriledi. Bu rakam, bir yıl öncesine göre 11 bin kişilik azalmaya işaret ediyor. Şirket böylece üst üste üçüncü yılda da iş gücünü yaklaşık yüzde 10 küçültmüş oldu.
Dell’deki 11 bin kişilik düşüşün hem işten çıkarmaları hem de çalışanların kendi isteğiyle ayrılmasını kapsadığı belirtiliyor.
Estée Lauder: Kesinti 10 bine çıkabilir
Kozmetik devi Estée Lauder, daha önce duyurduğu küçülme planının kapsamını genişletti. Şirket, süreç tamamlandığında 10 bine kadar pozisyonun etkilenebileceğini açıkladı. Kesintilerin üçte ikisinden fazlasının satış görevlileri ve düşük performans gösteren mağazalardaki tanıtım çalışanlarından oluşması bekleniyor.
Çin başta olmak üzere bazı önemli pazarlarda zayıflayan talep, şirketin yeniden yapılanma kararında etkili oldu.
British American Tobacco: 9 bin pozisyon
British American Tobacco, 2026 sonuna kadar yaklaşık 9 bin pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Bu sayı şirketin küresel çalışanlarının yaklaşık beşte birine karşılık geliyor. Planın ABD’deki faaliyetleri kapsamayacağı belirtildi.
Şirket, daha çevik, maliyet disiplinine sahip ve teknoloji odaklı bir organizasyon kurmayı hedeflediğini bildiriyor.
BMW: 8 bin kişilik gönüllü ayrılık
BMW’nin Almanya’daki idari ve ürün geliştirme birimlerinde 8 bine kadar pozisyonu azaltmayı planladığı bildirildi.
Şirket, çalışan temsilcileriyle anlaşarak gönüllü ayrılık programını başlattı. Üretimde görev yapan çalışanlar planın dışında tutuldu.
Çinli elektrikli otomobil üreticileriyle sertleşen rekabet, dönüşüm maliyetleri ve küresel pazarlardaki belirsizlik kararın temel gerekçeleri arasında.
Verizon: Yaklaşık 3 bin çalışan etkilenecek
Verizon, 274 perakende mağazasını franchise modeline geçirme kararı aldı. Değişimin yaklaşık 2 bin 500 mağaza çalışanı ile 500 kurumsal pozisyonu etkilemesi bekleniyor.
Şirket, franchise modeline geçen mağazalardaki çalışanların yaklaşık yüzde 70’inin yeni işletmeler tarafından yeniden istihdam edildiğini belirtiyor.
Bu nedenle 3 bin kişilik rakamın tamamının kalıcı iş kaybına dönüşmesi beklenmiyor.
WiseTech: Çalışanların yüzde 30’u
Lojistik yazılım şirketi WiseTech, yaklaşık 2 bin çalışanla yollarını ayıracağını açıkladı. Bu karar şirketin toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 30’una karşılık geliyor. WiseTech, yapay zekâ sayesinde daha az çalışanla daha yüksek üretkenliğe ulaşılabileceğini savunuyor.
Şirket yönetimine göre yazılım geliştirme süreçlerinde kodun elle yazılmasına dayalı eski çalışma biçimi sona yaklaşıyor.
Atlassian: 1.600 çalışan
Kurumsal yazılım şirketi Atlassian, çalışanlarının yaklaşık yüzde 10’unu kapsayan bir küçülme planı açıkladı. Confluence ve Jira gibi yaygın kullanılan uygulamaların sahibi olan şirkette yaklaşık 1.600 pozisyon etkilenecek.
Şirket yönetimi, yapay zekânın çalışanların tamamının yerini almayacağını ancak ihtiyaç duyulan becerileri ve bazı ekiplerde gerekli pozisyon sayısını değiştirdiğini belirtiyor.
Nike: İki ayrı kesinti turu
Şirket ocak ayında dağıtım merkezlerinde 775 pozisyonu kaldıracağını açıkladı. Nisan ayında ise çoğunluğu teknoloji ekiplerinde olmak üzere yaklaşık 1.400 çalışanı etkileyen yeni bir kesinti gündeme geldi.
Nike, tedarik zincirini sadeleştirmek, otomasyonu hızlandırmak ve yeniden büyümeye geçmek amacıyla organizasyonunu küçültüyor.
Cloudflare: İş gücünün yüzde 20’si
Siber güvenlik ve internet altyapısı şirketi Cloudflare, küresel çalışanlarının yaklaşık yüzde 20’sini azaltacağını duyurdu. Kararın 1.100’den fazla çalışanı etkilemesi bekleniyor. Şirket, kendi operasyonlarında yapay zekâ kullanımının üç ay içinde yüzde 600’den fazla arttığını belirtti.
Açıklamanın ardından Cloudflare hisseleri uzatılmış işlemlerde yüzde 14’ten fazla geriledi.
Epic Games: Binden fazla çalışan
Fortnite’ın geliştiricisi Epic Games, çalışanlarının yaklaşık yüzde 20’sini kapsayan bir küçülme kararı aldı. Binden fazla kişinin etkilendiği kararın temel gerekçesi olarak oyun etkileşimindeki gerileme gösterildi.
Şirket yönetimi, kesintilerin yapay zekâ kaynaklı olmadığını özellikle vurguladı. Epic Games, üretkenliği artıran yapay zekâ araçlarının daha fazla geliştiriciyle çalışmaya imkân sağlayabileceğini savundu.
İşten çıkarma dalgasının arkasında ne var?
Listedeki şirketlerin önemli bir bölümü işten çıkarma kararını doğrudan yapay zekâya bağlamıyor. Ancak yapay zekâ altyapısına ayrılan milyarlarca dolarlık bütçeler, diğer alanlardaki maliyet baskısını artırıyor.
Şirketler bir taraftan veri merkezleri, gelişmiş çipler ve yapay zekâ çalışanları için rekor harcamalar yaparken diğer taraftan yönetim kademelerini azaltıyor ve daha küçük ekiplerle çalışmaya yöneliyor.
Ortaya çıkan tablo, yüksek kâr açıklayan şirketlerin dahi iş gücünü düzenli olarak yeniden değerlendirdiği “sürekli küçülme” dönemine geçildiğini gösteriyor.