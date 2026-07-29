Dev tatlı zinciri küçüldü: Çok sayıda şubesini kapatmak zorunda kaldı
Japonya merkezli tatlı zinciri Beard Papa’s, ABD'deki birçok şubesini kapatırken bazı pazarlardan da tamamen çekildi. Uzmanlar, artan maliyetler ve tüketicilerin harcamalarını kısmaya başlamasının yalnızca Beard Papa’s'ı değil, tatlı odaklı restoran zincirlerinin tamamını zorladığına dikkat çekiyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Japonya'nın Osaka kentinde 1999 yılında kurulan ve kremalı profiterol benzeri tatlılarıyla tanınan Beard Papa’s, ABD'deki operasyonlarında küçülme sürecine girdi. Şirket, 2025'in sonlarından 2026 Temmuz ayına kadar birçok şubesini kapatırken bazı eyaletlerden tamamen çekildi.
Dünya genelinde 500'den fazla mağazası bulunan zincirin Japonya, Singapur, Avustralya, Çin, Vietnam, Endonezya, Kanada ve ABD'de faaliyetleri sürüyor.
Birçok şehirde mağazalarını kapattı
Şirketin kapattığı mağazalar arasında şu noktalar yer aldı:
Clovis (Kaliforniya)
Concord (Kaliforniya)
Las Vegas (Nevada) – eyaletteki tek şube
New York'ta iki farklı mağaza
Salt Lake City (Utah)
South Jordan (Utah)
Guam'daki tek mağaza
Kapanışlarla birlikte Beard Papa’s bazı bölgelerden tamamen çekilmiş oldu.
ABD'de faaliyetlerini sürdürüyor
Şirketin internet sitesindeki mağaza bilgilerine göre Beard Papa’s, kapanışlara rağmen ABD'de 32 şubeyle hizmet vermeye devam ediyor. Zincirin Arizona, California, Georgia, Massachusetts, Minnesota, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Texas ve Washington eyaletlerinde faaliyet gösteren mağazaları bulunuyor.
Şirket gerekçe açıklamadı
Beard Papa’s, mağaza kapanışlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ancak şirketin büyük ölçüde franchise sistemiyle faaliyet göstermesi nedeniyle mağaza kapanışlarının şirket genelindeki bir yeniden yapılanmadan ziyade franchise işletmecilerinin aldığı ticari kararlarla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.
Uzmanlara göre kira maliyetleri, artan işletme giderleri, yerel talep, sözleşme yenilemeleri ve kârlılık hesapları franchise işletmecilerinin mağazaları kapatma kararında belirleyici rol oynuyor.
Artan maliyetler sektörü zorluyor
Uzmanlar, yalnızca Beard Papa’s'ın değil, tatlı odaklı restoran zincirlerinin genel olarak zor bir dönemden geçtiğini belirtiyor.
Özellikle tüketicilerin zorunlu olmayan harcamalarını azaltması, tatlı ve atıştırmalık ürünlere yönelik talebi baskılıyor. Buna ek olarak artan gıda maliyetleri, işçilik giderleri ve kira fiyatları restoranların kârlılığını önemli ölçüde düşürüyor.
ABD Ulusal Restoran Birliği'nin verilerine göre son beş yılda hem gıda hem de iş gücü maliyetleri yaklaşık %35 arttı. Öte yandan ticari gayrimenkul kiralarında da 2019'dan bu yana yıllık ortalama %5,5 ile %8,8 arasında artış yaşandı.
Rekabet de büyüyor
Sektör temsilcileri, tatlı odaklı markaların sayısının hızla artmasının rekabeti daha da kızıştırdığına dikkat çekiyor.
Benzer ürünler sunan çok sayıda markanın aynı müşteri kitlesine hitap etmesi, mağazaların uzun vadede sürdürülebilir büyümesini zorlaştırıyor. Uzmanlara göre müşteri ziyaret sıklığının azalmasıyla birlikte yükselen işletme maliyetleri, bu tür zincirlerin geniş mağaza ağlarını korumasını her geçen gün daha güç hale getiriyor.