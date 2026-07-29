Dev tatlı zinciri küçüldü: Çok sayıda şubesini kapatmak zorunda kaldı

Artan maliyetler sektörü zorluyor

Uzmanlar, yalnızca Beard Papa’s'ın değil, tatlı odaklı restoran zincirlerinin genel olarak zor bir dönemden geçtiğini belirtiyor.

Özellikle tüketicilerin zorunlu olmayan harcamalarını azaltması, tatlı ve atıştırmalık ürünlere yönelik talebi baskılıyor. Buna ek olarak artan gıda maliyetleri, işçilik giderleri ve kira fiyatları restoranların kârlılığını önemli ölçüde düşürüyor.