Devlet desteğiyle ekti, şimdi yılda 1 ton üretiyor
Düzce’nin Çilimli ilçesinde yaşayan kadın girişimci Reyhan Kutlu, KOSGEB’den aldığı destekle annesinden öğrendiği şeker kamışı pekmezini markalaştırdı. Kendi tarlasında yetiştirdiği ürünlerden yılda 1 ton doğal pekmez üreten Kutlu, “Kadın isterse her şeyi yapar” diyor.
Düzce’nin Çilimli ilçesinde aldığı devlet desteğiyle 20 dönüme şeker kamışı eken kadın girişimci Reyhan Kutlu, yılda yaklaşık 1 ton pekmez üretimi gerçekleştiriyor.
Tepeköy’de kendisine ait arazide çiftçilik yapan Kutlu, 12 yıl önce KOSGEB’in açtığı kursa katılarak kadın girişimci sertifikası aldı.
“Şeker kamışı pekmezi üretimi” projesiyle KOSGEB’den destek alan Kutlu, 20 dönümlük arazisinde ektiği mahsulü işleyerek üretime dönüştürüyor.
Kutlu, köyde imece usulüyle hasat ettiği şeker kamışını kendi markasıyla işleyip satışa sunuyor. Tamamen doğal yöntemlerle hazırladığı pekmez, yurt içi ve dışından yoğun ilgi görüyor.
Üretim sürecine değinen Kutlu, şeker kamışını mayıs ayında ektiklerini, eylül sonunda hasat ettiklerini belirterek, bu süreçte hiçbir kimyasal madde kullanmadıklarını söyledi.
Ürünün mısır sapına benzediğini ancak doğal bir şeker aroması taşıdığını anlatan Kutlu, bu yöntemi büyüklerinden öğrendiğini vurguladı.
Kutlu, şeker kamışının pekmeze dönüşüm aşamasının zahmetli bir süreç olduğuna dikkat çekerek, “Tarladan hasadı imece usulü yapıyoruz, mengene adı verilen aletle suyunu sıkıyoruz” dedi.
“Elde ettiğimiz suyu hiçbir katkı maddesi eklemeden 6–7 saat boyunca kaynatıyoruz” diyen Kutlu, tüm üretim sürecinin doğal yöntemlerle yürütüldüğünü ifade etti.
Pekmezin üretim aşamasında bile siparişlerin geldiğini söyleyen Kutlu, ürünün doğal olması nedeniyle talebin her yıl arttığını belirtti.
İnternet üzerinden de satış yaptığını aktaran Kutlu, “Yurt içi ve yurt dışından sürekli sipariş alıyorum” dedi.
Kadın girişimcilere örnek olan Kutlu, “Bu işi annemden öğrendim, o da kendi annesinden öğrenmişti. Devlet desteğiyle üretimimi büyüttüm. Kadın isterse her şeyi yapar, yeter ki ailesi arkasında olsun” sözleriyle konuşmasını tamamladı.