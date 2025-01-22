Devlet desteğiyle kurdu, dev tesisle dünyaya elma satıyor! Başarıya nasıl ulaştığını anlattı
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) aldığı yüzde 50 hibe desteğiyle elma paketleme ve depolama tesisinde kurdu, şimdi 21 ülkeye ihracat yapıyor. Baba mesleğini sürdüren Karamanlı Ali Erikçi, yılda 20 bin ton elma işleyerek bunun yüzde 75'ini ise yurtdışına sattıklarını açıkladı. Erikçi'nin devlet desteğiyle kurduğu şirket Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Libya gibi çeşitli ülkelere paketli elma satıyor.
Babasından öğrendiği elma yetiştiriciliğinde ihracata yönelen 35 yaşındaki Ali Erikçi, 2019'da TKDK Karaman İl Koordinatörlüğü'ne sunduğu projesiyle kurumdan hibe desteği aldı.
Yaklaşık 4 bin 500 metrekare kapalı alanda elma boylama, paketleme ve depolama bölümlerinin bulunduğu modern bir tesis inşa eden Erikçi, Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Libya gibi çeşitli ülkelere ihracat yapmaya başladı.
İşletmenin çatısına kendi imkanlarıyla güneş panelleri kuran Erikçi, bu şekilde tesisin enerji ihtiyacının tamamını karşılayarak, önemli oranda tasarruf sağladı.
Erikçi, tesiste elmaların modern cihazlarla boyut ve kalitesine göre ayrıldıktan sonra paketlemesi ile depolamasının yapılıp ihraç edildiğini söyledi.