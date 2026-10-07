Devletten yüz binlerce vatandaşa doğalgaz, elektrik ve kömür desteği
Devlet, ihtiyaç sahibi hanelere elektrik, doğalgaz ve kömür desteği sağlıyor. Elektrikte hane nüfusuna göre aylık 75 ila 150 kWh tüketim desteklenirken, Doğalgaz Tüketim Desteği kapsamında yıllık ödeme 1.500 lira ile 3.500 lira arasında değişiyor. Bazı hanelere ise kömür yardımı yapılıyor.
Havaların soğumaya başladığı dönemde enerji faturaları yeniden hane bütçelerinin önemli kalemlerinden biri haline geliyor. Devlet, bir yandan elektrik ve doğalgaz faturalarının bir bölümünü sübvanse ederken diğer yandan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik doğrudan destek programlarını sürdürüyor.
Enerji alanında son 3 yılda sağlanan sübvansiyonların tutarı 2 trilyon liraya yaklaşırken, ihtiyaç sahiplerine yönelik elektrik, doğalgaz ve kömür yardımlarında farklı şartlar ve ödeme miktarları uygulanıyor.
Devletin enerji alanında uyguladığı desteklerin önemli bölümünü fatura sübvansiyonları oluşturuyor. Konutlarda kullanılan elektriğin ortalama yüzde 55'i, doğalgazın ise yaklaşık yüzde 45'i devlet tarafından destekleniyor.
Örneğin 2 bin liralık bir elektrik faturasının 1100 lirası, 2 bin liralık bir doğalgaz faturasının ise 900 lirası devlet tarafından karşılanıyor.
Küresel piyasalardaki maliyet artışlarının vatandaşa yansıyan yükünü hafifletmek amacıyla sürdürülen bu sübvansiyonların son 3 yıldaki tutarı 2 trilyon liraya yaklaştı.
Fatura sübvansiyonlarının yanı sıra dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik elektrik desteği de uygulanıyor.
Elektrik tüketim desteği 1 Mart 2019'da başladı. Uygulama kapsamında ihtiyaç sahibinin elektrik faturasının her ay 150 kilovatsaate kadar olan bölümü devlet tarafından karşılanıyor. Bu destekten 1.9 milyon vatandaş yararlanıyor.
Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneler ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahipleri bu destekten yararlanabiliyor. Ödemeler kimlik belgesi ve elektrik faturasıyla PTT şubesine gidilerek alınabiliyor.
Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan hanelerde elektrik tüketim desteği, hanedeki kişi sayısına göre belirleniyor.
1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh karşılığı 242,85 lira, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh karşılığı 323,80 lira destek veriliyor.
4 kişilik hanelerde destek aylık 125 kWh karşılığı 404,75 liraya, 5 ve daha fazla kişilik hanelerde ise aylık 150 kWh karşılığı 485,71 liraya çıkıyor.
Kronik hastaların bulunduğu hanelerde ise hasta başına aylık 150 kWh, yani 485,71 liraya kadar destek sağlanıyor.
2023 yılından itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik Doğalgaz Tüketim Desteği de hayata geçirildi. Destek kesintisiz biçimde sürdürülüyor.
Ödemeler, ekim-mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönemde hak sahipliği şartları sağlandığı sürece yapılıyor. Yıllık destek tutarı, ilden ile değişmekle birlikte 1500 lira ile 3500 lira arasında bulunuyor. Ödemeler her ay için hesaplanmakla birlikte iki ayda bir gerçekleştiriliyor.
Destekten yararlanmak isteyen kişinin Türk vatandaşı olması, e-Devlet üzerinden destek programına başvurması ve doğalgaz arzı sağlanan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerekiyor.
Başvuru sahibinin ayrıca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi olduğunun tespit edilmesi ve destek kapsamında doğal gaz aboneliğinin bulunması şartı aranıyor.
Sosyal güvencesi olmayan veya hanedeki kişi başına düşen geliri aylık bu yıl için 9 bin 358.50 liranın altında olanlara kömür yardımı yapılıyor.
Dağıtılacak kömür miktarı; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak belirleniyor.
Başvurular ilçelerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılıyor.