Dip seviyeye yaklaştı: Ünlü analistten Ethereum için dev yükseliş beklentisi

Analistler uzun vadeli potansiyele dikkat çekiyor

Çok sayıda analiste göre Ethereum'un mevcut fiyatlaması, kripto paranın uzun vadeli potansiyelini tam olarak yansıtmıyor.

Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 66 altında bulunuyor. Bitcoin ile birlikte düşüş eğilimine giren ETH'nin kısa vadede daha fazla baskı altında kalabileceği de belirtiliyor.