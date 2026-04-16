Diplomasi umudu fiyatları destekledi: Altın 4 bin 900 dolara yaklaştı
ABD-İran hattında diplomasi sinyalleri güçlenirken, enflasyon endişelerinin azalması altın fiyatlarını yeniden yukarı taşıdı. Altın, önceki seansta yaşadığı kayıpların büyük kısmını telafi ederek ons başına yaklaşık 4 bin 900 dolar seviyesine yaklaştı.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, jeopolitik gelişmeler ve enflasyon beklentilerindeki değişimle birlikte yönünü yukarı çevirdi.
ABD ile İran arasında diplomatik çözüm arayışlarının hız kazanması, yatırımcıların risk algısını etkilerken altın fiyatlarında toparlanmayı beraberinde getirdi.
Altın, önceki seansta yaşadığı kayıpların büyük kısmını telafi ederek ons başına yaklaşık 4 bin 900 dolar seviyesine yaklaştı.
Gün içinde yüzde 1’e varan artış kaydeden değerli metal, yeniden güçlü bir ivme yakaladı.
ABD ve İran’ın ateşkesi iki hafta uzatmayı değerlendirdiği yönündeki bilgiler, piyasalarda olumlu karşılandı.
Tarafların müzakere sürecini sürdürme konusunda prensipte anlaşması, tansiyonu geçici olarak düşürdü.
Buna rağmen ABD’nin İran gemilerine yönelik ablukası ve Tahran’ın Hürmüz Boğazı’nı kısıtlaması, küresel ticaret üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor.
Bu durum, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon endişelerini azaltan önemli bir faktör oldu.
Bu gelişme, merkez bankalarının faiz artırma ihtimalini zayıflatarak altına destek verdi. ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutacağına yönelik beklentiler güç kazanıyor.
Uzmanlar, faizlerin bir süre daha mevcut seviyelerde kalabileceğini ifade ediyor. Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen risklerin devam ettiğine dikkat çekiyor. Kırılgan ateşkes ve piyasalardaki likidite ihtiyacının fiyatlar üzerinde baskı yaratabileceği belirtiliyor.
Piyasalarda gözler hem jeopolitik gelişmelerde hem de faiz politikalarında olacak. Altın fiyatlarının yönü, bu iki ana faktörün seyrine bağlı olarak şekillenecek.