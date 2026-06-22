Dışı aynı, içi farklı: Bu karpuz Türkiye'de yetişiyor, gören dönüp bir daha bakıyor

"Tüm Türkiye'de 300 dönüm ticari üretimi var"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan üretici Süleyman Sertli, sarı karpuzun yeni bir ürün olmadığını belirterek, "Bu ürünün çok daha eski bir serüveni var. Biz tekrardan pazarda katma değer oluşturmaya çalıştık. Bu yıl ilk ticari üretiminde Çukurova'dan dikimlere başlandı. Tüm Türkiye'de 300 dönüm ticari üretimi var. Çukurova bölgesinde ise 110 dönüm alanda ekim yapıldı" ifadelerini kullandı.