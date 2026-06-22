Dışı aynı, içi farklı: Bu karpuz Türkiye'de yetişiyor, gören dönüp bir daha bakıyor
Adana'da üretilen ve içi sarı rengiyle dikkat çeken Tropical Sunshine karpuzu hasat için gün sayıyor. Verimi yüksek olan ürün, farklı görünümü nedeniyle hem üreticilerin hem de tüketicilerin ilgisini çekiyor.
Adana'da üç yıllık araştırma ve geliştirme çalışmasının ardından üretimine başlanan, dışı koyu yeşil, içi sarı renkli karpuzlar hasat dönemine hazırlanıyor. "Tropical Sunshine" adıyla bilinen ürün, farklı görünümüyle tüketicilerin dikkatini çekiyor.
2020 yılında tescillenen Adana karpuzunda hasat devam ederken, ziraat mühendisi ve üretici Süleyman Sertli de uzun süren Ar-Ge çalışmalarının ardından sarı etli karpuz üretimine başladı. Adana genelinde 110 dönüm, Türkiye genelinde ise yaklaşık 300 dönüm alanda yetiştirilen sarı karpuzlar, hasat için gün sayıyor.
Tropikal ülkelerden Türkiye'ye
Daha çok Tayland, Vietnam ve Hindistan gibi tropikal iklime sahip ülkelerde yetiştirilen sarı karpuz, iklim koşullarındaki değişimlerin de etkisiyle Türkiye'de üretilebiliyor.
Üretim sürecinde her bir geleneksel karpuzun yanına üç adet sarı karpuz dikiliyor. Normal karpuzlar, sarı karpuzların tozlaşmasını sağlıyor. Sarı karpuzda, kırmızı karpuza rengini veren likopen yerine beta-karoten pigmenti bulunuyor.
Verimi daha yüksek
Adana karpuzu tarlada kilogram başına 14-16 lira arasında alıcı bulurken, sarı karpuzun hasat döneminde kilogram fiyatının 25-30 lira arasında olması bekleniyor.
Bir dönüm araziden ortalama 4-5 ton geleneksel karpuz elde edilirken, sarı karpuzda bu miktar yaklaşık 7 tona kadar çıkabiliyor.
"Tüm Türkiye'de 300 dönüm ticari üretimi var"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan üretici Süleyman Sertli, sarı karpuzun yeni bir ürün olmadığını belirterek, "Bu ürünün çok daha eski bir serüveni var. Biz tekrardan pazarda katma değer oluşturmaya çalıştık. Bu yıl ilk ticari üretiminde Çukurova'dan dikimlere başlandı. Tüm Türkiye'de 300 dönüm ticari üretimi var. Çukurova bölgesinde ise 110 dönüm alanda ekim yapıldı" ifadelerini kullandı.
"Gören herkesin ilgisini çekiyor"
Sarı karpuza yönelik ilginin yüksek olacağını düşündüklerini dile getiren Sertli, "Tarlada kilogram fiyatı 25-30 lira arasında ama katma değerli bir ürün olması sebebiyle ve piyasadaki şu anki mevcut arzı dolayısıyla biraz daha yüksek fiyatlarla pazarda değer bulacağını düşünüyoruz. Talep eden çiftçi sayımız, ilgi oldukça yüksek. Zaman geçtikçe talep artacaktır. Gören herkesin ilgisini çekiyor" dedi.
Talep artarsa ekim alanı büyüyecek
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan da sarı karpuzun lezzet açısından Adana karpuzundan farklı olmadığını belirterek, "Tadı, aroması ve lezzeti diğer karpuzlarla hemen hemen aynı. Adana, ürün çeşitliliği ve potansiyeli açısından birçok meyve çeşidinin ekildiği yer. Eğer karpuz talep görürse, ekimi önümüzdeki yıllarda daha fazla olur" diye konuştu.