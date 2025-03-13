Doğum yardımında destek artıyor: 3 çocuklu anneye toplam 395 bin TL ödeme!
Düşen doğurganlık oranının ardından harekete geçen hükümet bu yılı 'Aile Yılı' ilan ederken, annelere yönelik destekleri de artırdı. İkinci ve sonraki çocuklar için 5 yıl boyunca doğum yardımı yapılmasını öngören kanun teklifi yasalaşırsa annelere çocuk başına 60 aya varan, toplam 395 bin lira kadar ödeme yapılacak.
Bu yılı 'Aile Yılı' ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında doğum yardımlarının da arttırılmasına ilişkin talimat verirken, ilgili kanun teklifi Meclis Başkanlığı’na sunuldu.
Teklife göre 1 Ocak 2025 tarihi ve sonrasında doğan Türk vatandaşı çocuklar için Türkiye’de ikamet ediyor olmaları koşuluyla tek seferlik veya 5 yaşını tamamlayıncaya kadar aylık olarak doğum yardımı yapılacak.
Kaynak genel bütçeden
Bu kapsamda doğum yardımları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yapılacak. İhtiyaç duyulan kaynak genel bütçeden sağlancak olup yardımlarda kesinti yapılmayacak ve haczedilemeyecek.
5 yıl süreyle devam edecek
Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, doğum yardımının ilk çocukta tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocukta aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocukta ise aylık 5 bin lira olacağını söyledi. İkinci ve sonraki çocuklar için aylık ödemeler 60 ay (5 yıl) boyunca devam edecek.
Bu yıl doğan ilk çocuk için aileye tek seferlik 5 bin lira ödenecek. Eğer 1 yıl sonra ikinci çocuk doğarsa 60 ay boyunca her ay 1.500 lira ödenecek. Yani ikinci çocuk için tutarlar değişmezse toplam ödeme 90 bin lirayı bulacak.