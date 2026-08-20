Dolar çakıldı, altın zıpladı: Rekor getirecek ralli başladı
Altın piyasasında dengeler bir kez daha altın yatırımcısı lehine değişti. Doların üç ayın en düşük seviyesine gerilemesiyle hızlanan alımlar, ons altını hazirandan bu yana görülmeyen seviyelere taşıdı. 4.525 doları test eden altında şimdi gözler, rallinin yeni bir rekora dönüşüp dönüşmeyeceğini gösterecek kritik eşiklere çevrildi.
Dolar çakıldı altın zıpladı
Altın piyasasında haftanın en sert hareketlerinden biri yaşandı. Dolar 3 ayın en dip seviyesine gerilerken, ons altın 4.525,79 dolara kadar yükselerek hazirandan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Hazine'nin hamlesi piyasayı tersine çevirdi
ABD Hazine Bakanlığı'nın uzun vadeli devlet tahvillerindeki geri alımları artıracağını açıklaması piyasaları altüst ederken, karar sert satışların yaşandığı tahvil piyasasını rahatlatsa da dolardaki satış baskısını güçlendirdi.
Dolar üç ayın dibinde
Doların zayıflaması altına yönelik talebi desteklerken Dolar Endeksi 98,7 seviyelerine kadar gerileyerek 14 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
Tahvil faizlerindeki düşüş altına yaradı
ABD'de 30 yıllık tahvil faizi hafta başında yüzde 5,3'ün üzerine çıkarak son 19 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken Hazine'nin hamlesinin ardından getiriler de çakıldı.
Getirilerin gerilemesi ise altının yatırımcı açısından yeniden daha cazip hale gelmesini sağladı.
Fed'den gelen sert mesajlar altına yetmedi
Fed'in temmuz toplantısına ilişkin tutanaklardan daha sıkı para politikasına açık mesajlar gelmesine rağmen altındaki yükseliş devam etti.
ABD'de yüksek borç ve mali sürdürülebilirlik endişelerinin güçlenmesi de yatırımcıların altın gibi alternatif varlıklara ilgisini artırdı.
Büyük yatırımcılar altına geri dönüyor
Öte yandan Dünya Altın Konseyi verilerine göre fiziki altına dayalı ETF'lere temmuz ayında 23 tonluk giriş gerçekleşirken toplam varlık da 4 bin 68 tona ulaştı.
Merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın talebini sürdürmesi de altına güçlü destek oluşturuyor.
Jeopolitik riskler altını destekliyor
ABD ile İran arasındaki gerilim ve yüksek seyreden petrol fiyatları da güvenli liman talebini canlı tutuyor. Ancak petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden hızlandırması halinde Fed'in daha sıkı bir çizgiye yönelme ihtimali altın açısından ters yönde çalışan bir risk olarak öne çıkıyor.
Şimdi gözler yeni eşikte
Piyasalar ise şimdi altının önündeki iki kritik eşiğe odaklandı. Altındaki yeni ralliyi rekora taşıyacak ilk eşik 4.525 dolar seviyesi olarak değerlednirilirken bu bölgenin kalıcı şekilde aşılması halinde4.625 dolar seviyesi gündeme gelecek.
Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.456 dolar ilk önemli destek olarak izleniyor. Altının bu bölgenin üzerinde kalması, son yükselişin gücünü koruması açısından önem taşıyor.