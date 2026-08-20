Dolar çakıldı, altın zıpladı: Rekor getirecek ralli başladı

Jeopolitik riskler altını destekliyor

ABD ile İran arasındaki gerilim ve yüksek seyreden petrol fiyatları da güvenli liman talebini canlı tutuyor. Ancak petrol fiyatlarının enflasyonu yeniden hızlandırması halinde Fed'in daha sıkı bir çizgiye yönelme ihtimali altın açısından ters yönde çalışan bir risk olarak öne çıkıyor.