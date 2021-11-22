Dolara liderlik eden isimler!
Fed’in mevcut idari yapısının 1936'da kabul edilmesinden bu yana bankanın politikalarına liderlik eden başkanların kronolojik sıralaması…
Marriner Eccles, 1936-1948
Mevcut yapısı altında ABD merkez bankasının ilk başkanı olan Eccles ilk olarak Franklin Roosevelt tarafından atandı ve bir sonraki Demokrat başkan tarafından yeniden göreve getirildi. Fed’den 1948'de ayrılan Eccles 1951'e kadar bankanın yönetim kurulu üyesi olarak kaldı.
Thomas McCabe, 1948-1951
Demokrat Harry Truman tarafından 1948’de atanan McCabe, 1951'de Fed başkanlığından istifa etti.
William McChesney Martin Jr., 1951-1970
En uzun süre görev yapan Fed başkanı olan Martin, ilk olarak Truman tarafından atandı. İki defa Cumhuriyetçi Dwight Eisenhower tarafından ve birer kez de Demokratlar John Kennedy ve Lyndon Johnson tarafından yeniden atandı ve 1970’e kadar görevde kaldı.
Arthur Burns, 1970-1978
Burns, modern Fed'in kendi seçimiyle ayrılmayan ilk başkanıydı. İlk olarak Cumhuriyetçi Richard Nixon tarafından atandı, ancak Demokrat Jimmy Carter Burns’ü yeniden göreve getirmeyi tercih etmedi.