Dolara liderlik eden isimler!

Mevcut yapısı altında ABD merkez bankasının ilk başkanı olan Eccles ilk olarak Franklin Roosevelt tarafından atandı ve bir sonraki Demokrat başkan tarafından yeniden göreve getirildi. Fed’den 1948'de ayrılan Eccles 1951'e kadar bankanın yönetim kurulu üyesi olarak kaldı.

William McChesney Martin Jr., 1951-1970

En uzun süre görev yapan Fed başkanı olan Martin, ilk olarak Truman tarafından atandı. İki defa Cumhuriyetçi Dwight Eisenhower tarafından ve birer kez de Demokratlar John Kennedy ve Lyndon Johnson tarafından yeniden atandı ve 1970’e kadar görevde kaldı.