Dolarda 6 ay sonra bir ilk: Dev bankadan yıl sonu uyarısı
Dolar, son iki haftada yaklaşık yüzde 2 yükselerek altı ayın en güçlü iki haftalık performansına doğru ilerliyor. Fed'in şahin dönüşü, güçlü ABD verileri ve yapay zeka yatırımları yükselişi desteklerken, piyasalarda hareketin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Bank of America ise doların yıl sonuna kadar güçlü kalabileceğine dikkat çekti.
Dolar, küresel piyasalarda yeniden güç kazanarak son altı ayın en iyi iki haftalık performansına doğru ilerliyor. Varlık yöneticileri ve stratejistler, son dönemde değişen koşulların ABD para birimini yıl sonuna kadar destekleyebileceğini değerlendiriyor.
Fed'in şahin dönüşü, yapay zeka yatırımlarındaki büyümenin sürmesi ve artan küresel gerilimler kısa vadede dolara olan talebi artıran başlıca gelişmeler olarak öne çıkıyor.
Buna karşılık büyük kamu açıkları, politika riskleri ve ABD Hazinesinin müdahaleci yaklaşımı uzun vadeli görünüm üzerindeki belirsizliği koruyor.
Dolar iki haftada yaklaşık yüzde 2 yükseldi
Dolar Spot Endeksi, son iki haftada yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak temmuzdan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Opsiyon piyasasındaki fiyatlamalar da yükselişin devam edebileceğine işaret etti.
Amundi Küresel Döviz Başkanı Andreas Koenig, ABD ekonomisinin yapay zeka yatırımlarındaki konumuna dikkat çekerek, "ABD hâlâ yapay zeka büyümesinin olduğu yer, sermaye harcamalarına öncülük ediyorlar, marjlar ve şirket kârları iyi" dedi. Koenig, faiz farklarının da ABD para biriminin lehine çalıştığını belirtti.
Güçlü veriler faiz beklentilerini değiştirdi
ABD'den açıklanan güçlü ekonomik veriler, Fed'in üç yıl sonra gerçekleştirdiği ilk faiz artırımının ardından yeni artırımların gelebileceği beklentisini güçlendirdi.
Bu gelişmelerle ABD tahvil getirileri çok yıllık zirvelere ulaşırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi de rekor kırdı. Aynı dönemde petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.
Bank of America'dan yıl sonu uyarısı
Son iki haftadaki hareketin ardından Bank of America da doların yılın kalan bölümündeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bankanın stratejisti Alex Cohen, "Artık dolardaki güçlenmenin yıl sonuna kadar sürmesi riskini görüyoruz" dedi.