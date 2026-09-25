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Dolarda 6 ay sonra bir ilk: Dev bankadan yıl sonu uyarısı

Dolar, son iki haftada yaklaşık yüzde 2 yükselerek altı ayın en güçlü iki haftalık performansına doğru ilerliyor. Fed'in şahin dönüşü, güçlü ABD verileri ve yapay zeka yatırımları yükselişi desteklerken, piyasalarda hareketin devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Bank of America ise doların yıl sonuna kadar güçlü kalabileceğine dikkat çekti.

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Dolarda 6 ay sonra bir ilk: Dev bankadan yıl sonu uyarısı - Resim: 1

Dolar, küresel piyasalarda yeniden güç kazanarak son altı ayın en iyi iki haftalık performansına doğru ilerliyor. Varlık yöneticileri ve stratejistler, son dönemde değişen koşulların ABD para birimini yıl sonuna kadar destekleyebileceğini değerlendiriyor.

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Dolarda 6 ay sonra bir ilk: Dev bankadan yıl sonu uyarısı - Resim: 2

Fed'in şahin dönüşü, yapay zeka yatırımlarındaki büyümenin sürmesi ve artan küresel gerilimler kısa vadede dolara olan talebi artıran başlıca gelişmeler olarak öne çıkıyor.

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Dolarda 6 ay sonra bir ilk: Dev bankadan yıl sonu uyarısı - Resim: 3

Buna karşılık büyük kamu açıkları, politika riskleri ve ABD Hazinesinin müdahaleci yaklaşımı uzun vadeli görünüm üzerindeki belirsizliği koruyor.

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Dolarda 6 ay sonra bir ilk: Dev bankadan yıl sonu uyarısı - Resim: 4

Dolar iki haftada yaklaşık yüzde 2 yükseldi

Dolar Spot Endeksi, son iki haftada yaklaşık yüzde 2 değer kazanarak temmuzdan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Opsiyon piyasasındaki fiyatlamalar da yükselişin devam edebileceğine işaret etti.

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Dolarda 6 ay sonra bir ilk: Dev bankadan yıl sonu uyarısı - Resim: 5

Amundi Küresel Döviz Başkanı Andreas Koenig, ABD ekonomisinin yapay zeka yatırımlarındaki konumuna dikkat çekerek, "ABD hâlâ yapay zeka büyümesinin olduğu yer, sermaye harcamalarına öncülük ediyorlar, marjlar ve şirket kârları iyi" dedi. Koenig, faiz farklarının da ABD para biriminin lehine çalıştığını belirtti.

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Dolarda 6 ay sonra bir ilk: Dev bankadan yıl sonu uyarısı - Resim: 6

Güçlü veriler faiz beklentilerini değiştirdi

ABD'den açıklanan güçlü ekonomik veriler, Fed'in üç yıl sonra gerçekleştirdiği ilk faiz artırımının ardından yeni artırımların gelebileceği beklentisini güçlendirdi.

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Dolarda 6 ay sonra bir ilk: Dev bankadan yıl sonu uyarısı - Resim: 7

Bu gelişmelerle ABD tahvil getirileri çok yıllık zirvelere ulaşırken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi de rekor kırdı. Aynı dönemde petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti.

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Dolarda 6 ay sonra bir ilk: Dev bankadan yıl sonu uyarısı - Resim: 8

Bank of America'dan yıl sonu uyarısı

Son iki haftadaki hareketin ardından Bank of America da doların yılın kalan bölümündeki seyrine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bankanın stratejisti Alex Cohen, "Artık dolardaki güçlenmenin yıl sonuna kadar sürmesi riskini görüyoruz" dedi.

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Kaynak: HABER MERKEZİ