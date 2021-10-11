Dolar/TL, gün içi düşüşünü geri aldı Geçen haftayı tarihi seviyelerini 8,97'nin üzerine taşıyarak kapatan dolar/TL, yeni haftanın başlangıcında 8,91 seviyelerine kadar düştü. Kavcıoğlu'nun TBMM'deki sunumuyla birlikte TL, gün içi kazançlarını geri aldı ve yeniden 8,96 seviyelerine yükseldi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükselişini sürdüren Dolar/TL, geçen haftanın kapanışında yeni tarihi zirvesi olan 8,9750'yi görmüştü. 1 | 12

Yeni haftanın açılışında aşağı yönlü seyir izleyen dolar/TL, günün ilk bölümünde 8,9134'e kadar geriledi. Euro/TL de benzer grafiklerle 10,33'ün hemen altını test etti. 2 | 12

Piyasalarda günün en önemli gündem maddelerinden biri olan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki sunumuyla birlikte kurlar gün için kayıplarını sıfırladı. 3 | 12