Dolar/TL, zirvenin hemen altında dalgalı

Dolar/TL saat 09:45'te 8.9235 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10,3415 sepet bazında TL 9,6435 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün Nisan ayı ortasından bu yana zirvelerinin hemen altında 438 baz puanda...

Piyasalarda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı açıklamalar, Ağustos ayı işsizlik ve ödemeler dengesi verileri, Hazine'nin altın cinsi iç borçlanmaları takip edilecek.

Dolar/TL Cuma günü 8,9750'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini görmüş işlemcilere göre Reuters'ın "Erdoğan son TCMB başkanından da soğuyor" haberi de dolar/TL'deki yükselişte etkili olmuştu. İşlemciler ayrıca haberin yalanlanmasının da TL'de değer kazancı yarattığını belirtmişlerdi.