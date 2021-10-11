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  4. Dolar/TL, zirvenin hemen altında dalgalı

Dolar/TL, zirvenin hemen altında dalgalı

Geçen haftayı tarihi seviyelerini 8,97'nin üzerine taşıyarak kapatan dolar/TL, yeni haftanın açılışında aşağı yönlü bir seyir izliyor. Rekor seviyesi 8,9740'ta olan dolar/TL, bu sabah 8,92-8,93 civarında değerleniyor. Euro/TL ise 10,36'lardan el değiştiriyor.

Dolar/TL, Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indiriminin ardından yükseldiği 8,9750 seviyesindeki yeni tarihi zirvenin hemen altında dalgalı seyir izlemeyi sürdürüyor.

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Dolar/TL saat 09:45'te 8.9235 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10,3415 sepet bazında TL 9,6435 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri ise dün Nisan ayı ortasından bu yana zirvelerinin hemen altında 438 baz puanda...

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Piyasalarda TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı açıklamalar, Ağustos ayı işsizlik ve ödemeler dengesi verileri, Hazine'nin altın cinsi iç borçlanmaları takip edilecek.

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Dolar/TL Cuma günü 8,9750'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini görmüş işlemcilere göre Reuters'ın "Erdoğan son TCMB başkanından da soğuyor" haberi de dolar/TL'deki yükselişte etkili olmuştu. İşlemciler ayrıca haberin yalanlanmasının da TL'de değer kazancı yarattığını belirtmişlerdi.

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