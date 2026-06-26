Dolar/TL'de yeni senaryolar açıklandı: Bankacılık devlerinden peş peşe tahminler
Yabancı yatırım bankaları TCMB'nin faiz döngüsü ve dolar/TL'ye ilişkin tahminleri güncelledi. Bir tarafta faiz indiriminin Türk lirasında sert değer kaybı riski yaratabileceği uyarısı yapılırken, diğer tarafta TL'nin piyasanın beklediğinden daha güçlü kalacağı görüşü öne çıktı.
Bankacılık devleri Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerini güncellerken, faiz politikası ve Türk lirasının seyri konusunda da farklı senaryolar ortaya koydu.
Commerzbank, mevcut enflasyon görünümünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine başlaması için yeterli alan yaratmadığını değerlendirdi. Banka petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüşün haziran ayında enflasyonu geçici olarak aşağı çekse de bu etkinin kalıcı olmayacağını öngördü.
TL'de sert değer kaybı beklentisi
Commerzbank analisti Tatha Ghose tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihalelerine dönüş yapmasının bankaların fonlama maliyetini politika faizine yaklaştıracağı belirtildi. Ancak bankaya göre efektif faiz oranındaki olası düşüş, Türk lirasında oynaklığı artırabilir ve sert değer kaybı riskini beraberinde getirebilir.
Banka, manşet enflasyonun yüzde 30'un üzerinde kalmaya devam edeceğini ve temel fiyat baskılarının güçlü seyrini koruyacağını öngörüyor.
Dolar/TL güçlü performans beklentisi
Öte yandan Fransız bankacılık devi Societe Generale Türk lirasına yönelik daha iyimser bir tablo çiziyor. Banka, 12 Haziran tarihinde dolar/TL'de kısa pozisyon açtığını ve Türk lirasının vadeli piyasalarda fiyatlanan seviyelerden daha güçlü bir performans göstereceğini düşündüğünü açıkladı.
SocGen stratejistleri, üç aylık vadede bu işlemden yüzde 4,5 getiri hedeflerken, zarar kes seviyesini 48,5 lira olarak belirledi. Banka, vadeli kontratların eylül ayında 50 liranın üzerini işaret etmesine rağmen dolar/TL'nin aynı dönemde yaklaşık 48 lira seviyelerinde dengeleneceğini tahmin ediyor.
Faiz indirimi sonbaharda
Raporda ayrıca turizm sezonuyla birlikte artacak döviz girişlerinin cari açık üzerindeki baskıyı hafifleteceği ve TL'yi destekleyeceği ifade edildi. SocGen'e göre TCMB, enflasyondaki katılık nedeniyle faiz indirim sürecine ancak sonbahar aylarında başlayabilecek.
Yüksek faiz cazibe unsuru olacak
İngiliz banka Barclays ise yılın geri kalanında toplam 300 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bankaya göre düşen petrol fiyatları ve enflasyondaki yavaşlama, TCMB'ye kontrollü bir gevşeme alanı sağlayacak.
Barclays ekonomistleri, bu süreçte Türk lirasının kontrollü şekilde değer kaybetmeye devam edeceğini ancak yüksek faiz ortamının yatırımcılar için cazibesini koruyacağını belirtiyor.
Banka ayrıca SocGen gibi turizm gelirlerinin desteğiyle cari dengede yıl sonuna kadar iyileşme beklerken, enerji fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişlerin ve cari açığın finansman koşullarının en önemli risk unsurları olmaya devam ettiğini vurguladı.