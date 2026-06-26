Dolar/TL'de yeni senaryolar açıklandı: Bankacılık devlerinden peş peşe tahminler

Banka ayrıca SocGen gibi turizm gelirlerinin desteğiyle cari dengede yıl sonuna kadar iyileşme beklerken, enerji fiyatlarında yaşanabilecek yeni yükselişlerin ve cari açığın finansman koşullarının en önemli risk unsurları olmaya devam ettiğini vurguladı.