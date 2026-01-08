Donald Trump'tan Ali Sabancı'ya kötü haber: 'ABD'de 4 bin dairem var' demişti

"Arizona’da ve Florida’da 4 bin dairemiz var"

Yaklaşık 4 bin daireye sahip olduğunu ifade eden Sabahncı,"Yurt dışında; Arizona’da, Florida’da site satın alıyoruz. Kiraya veriyoruz. 4000 ünitemiz var. Bizi enflasyona karşı koruyor; her yıl kirasını yenileyebiliyoruz" demişti. Trump'ın 'şirketlere av satışı kısıtlaması' sonrası Sabancı'nın yatırımları devam sekteye uğrayabilir.