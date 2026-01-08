Donald Trump'tan Ali Sabancı'ya kötü haber: 'ABD'de 4 bin dairem var' demişti
Türkiye'nin milyonerleri listesinde 34. sırada yer alan ve ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 4 bin adet dairesi olduğunu ifade eden Ali Sabancı'ya ABD Başkanı Donald Trump'tan kötü haber geldi. Trump, kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasına yasak getirecek adımlar attığını ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasına yönelik yasaklayıcı adımlar attıklarını açıkladı. Trump, konut piyasasında yaşanan sorunların özellikle genç Amerikalılar için giderek ulaşılamaz hale getirdiğini söyledi.
Kurumsal yatırımcıyı kısıtlayacak adım
Trump, yüksek enflasyonun temel sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre’deki Demokratları işaret etti. Rekor seviyelere çıkan enflasyonun konut fiyatlarını ve erişilebilirliği olumsuz etkilediğini savunan Trump, bu nedenle kurumsal yatırımcıların konut piyasasındaki payının sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.
"Evlerde insanlar yaşar, şirketler değil"
Büyük şirketlerin daha fazla müstakil konut satın almasının yasaklanması için girişimde bulunacağını belirten Trump, düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla Kongre'ye çağrıda bulunacağını ifade etti. Trump, konutların bireyler ve aileler için olduğunu vurgulayarak, "Evlerde insanlar yaşar, şirketler değil" dedi.
Ali Sabancı'ya kötü haber
ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Forbes'un yayınladığı Türkiye'nin milyonerleri listesinde 34. sırada yer alan Ali Sabancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde yaptığı açıklamalarda gündeme oturmuştu.
Herkesin bütçesine göre harcamaları olduğunu ifade eden Sabancı, "Arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum" demişti. Sabancı aynı zamanda yatırım olarak ABD'den ev satın aldığını ve kiraya verdiğini de ifade etti.
"Arizona’da ve Florida’da 4 bin dairemiz var"
Yaklaşık 4 bin daireye sahip olduğunu ifade eden Sabahncı,"Yurt dışında; Arizona’da, Florida’da site satın alıyoruz. Kiraya veriyoruz. 4000 ünitemiz var. Bizi enflasyona karşı koruyor; her yıl kirasını yenileyebiliyoruz" demişti. Trump'ın 'şirketlere av satışı kısıtlaması' sonrası Sabancı'nın yatırımları devam sekteye uğrayabilir.
Açıklama sonrası piyasalar sarsıldı
ABD Başkanı Trump'ın yeni çıkışı sonrası American Homes 4 Rent hisseleri yüzde 4 değer kaybederek son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Blackstone hisseleri yüzde 5,6 düşüşle 153,59 dolara indi. PHLX Konut Endeksi günü yüzde 2,6 ekside kapattı.