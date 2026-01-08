Google Haberler

Donald Trump'tan Ali Sabancı'ya kötü haber: 'ABD'de 4 bin dairem var' demişti

Türkiye'nin milyonerleri listesinde 34. sırada yer alan ve ABD'nin çeşitli eyaletlerinde 4 bin adet dairesi olduğunu ifade eden Ali Sabancı'ya ABD Başkanı Donald Trump'tan kötü haber geldi. Trump, kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasına yasak getirecek adımlar attığını ifade etti.

Mutluhan Yıldız
Donald Trump'tan Ali Sabancı'ya kötü haber: 'ABD'de 4 bin dairem var' demişti - Resim: 1

ABD Başkanı Donald Trump, büyük kurumsal yatırımcıların müstakil konut satın almasına yönelik yasaklayıcı adımlar attıklarını açıkladı. Trump, konut piyasasında yaşanan sorunların özellikle genç Amerikalılar için giderek ulaşılamaz hale getirdiğini söyledi.

1 7
Donald Trump'tan Ali Sabancı'ya kötü haber: 'ABD'de 4 bin dairem var' demişti - Resim: 2

Kurumsal yatırımcıyı kısıtlayacak adım

Trump, yüksek enflasyonun temel sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Joe Biden ve Kongre’deki Demokratları işaret etti. Rekor seviyelere çıkan enflasyonun konut fiyatlarını ve erişilebilirliği olumsuz etkilediğini savunan Trump, bu nedenle kurumsal yatırımcıların konut piyasasındaki payının sınırlandırılması gerektiğini vurguladı.

2 7
Donald Trump'tan Ali Sabancı'ya kötü haber: 'ABD'de 4 bin dairem var' demişti - Resim: 3

"Evlerde insanlar yaşar, şirketler değil"

Büyük şirketlerin daha fazla müstakil konut satın almasının yasaklanması için girişimde bulunacağını belirten Trump, düzenlemenin hayata geçirilmesi amacıyla Kongre'ye çağrıda bulunacağını ifade etti. Trump, konutların bireyler ve aileler için olduğunu vurgulayarak, "Evlerde insanlar yaşar, şirketler değil" dedi.

3 7
Donald Trump'tan Ali Sabancı'ya kötü haber: 'ABD'de 4 bin dairem var' demişti - Resim: 4

Ali Sabancı'ya kötü haber

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı, Forbes'un yayınladığı Türkiye'nin milyonerleri listesinde 34. sırada yer alan Ali Sabancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir panelde yaptığı açıklamalarda gündeme oturmuştu.

4 7
Donald Trump'tan Ali Sabancı'ya kötü haber: 'ABD'de 4 bin dairem var' demişti - Resim: 5

Herkesin bütçesine göre harcamaları olduğunu ifade eden Sabancı, "Arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum" demişti. Sabancı aynı zamanda yatırım olarak ABD'den ev satın aldığını ve kiraya verdiğini de ifade etti.

5 7
Donald Trump'tan Ali Sabancı'ya kötü haber: 'ABD'de 4 bin dairem var' demişti - Resim: 6

"Arizona’da ve Florida’da 4 bin dairemiz var"

Yaklaşık 4 bin daireye sahip olduğunu ifade eden Sabahncı,"Yurt dışında; Arizona’da, Florida’da site satın alıyoruz. Kiraya veriyoruz. 4000 ünitemiz var. Bizi enflasyona karşı koruyor; her yıl kirasını yenileyebiliyoruz" demişti. Trump'ın 'şirketlere av satışı kısıtlaması' sonrası Sabancı'nın yatırımları devam sekteye uğrayabilir.

6 7
Donald Trump'tan Ali Sabancı'ya kötü haber: 'ABD'de 4 bin dairem var' demişti - Resim: 7

Açıklama sonrası piyasalar sarsıldı

ABD Başkanı Trump'ın yeni çıkışı sonrası American Homes 4 Rent hisseleri yüzde 4 değer kaybederek son üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Blackstone hisseleri yüzde 5,6 düşüşle 153,59 dolara indi. PHLX Konut Endeksi günü yüzde 2,6 ekside kapattı.

7 7