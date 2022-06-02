Dönüşen Dünyada Liderlik Zirvesi ses getirdi!
DÜNYA'nın ilkini gerçekleştirdiği Dönüşen Dünyada Liderlik Zirvesi yoğun ilgi ve beğeni topladı. PwC Türkiye’nin katkıları ve Sabancı Holding’in ana sponsorluğunda Sapanca'daki zirvede 3 gün boyunca 7 farklı panel ve workshoplar düzenlendi. Metin Uca'nın hazırladığı Pasaparola yarışması da etkinliğe ayrı bir renk kattı.
Dönüşen Dünyada Liderlik Zirvesi'nin ilki, Sapanca'da DÜNYA’nın ev sahipliğinde, PwC Türkiye’nin katkıları ve Sabancı Holding’in ana sponsorluğunda gerçekleşti.
Geleceğe yön verecek şirketlerin yönetim kurullarını ve CEO'larını 3 gün boyunca bir araya getiren etkinlikte; üç gün boyunca dijitalleşme, yeşil dönüşüm, 5G, yapay zeka, metaverse, değişen iş gücü başta olmak üzere yeni dünyanın trendleri ele alındı.
27-28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen zirvede ‘Dijital Dönüşüme Liderlik Etmek’, 'İş Dünyasında Yeşil Dönüşümü Yönetmek', 'Geleceğin İş Gücüne Liderlik Etmek', 'Sektörler Dönüşüyor', 'Paranın Dönüşümüne Liderlik Etmek' konulu paneller düzenlendi.
DÜNYA Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, iki gün süren zirvenin içeriği ile ilgili bilgiler verdi.