Dönüşen Dünyada Liderlik Zirvesi ses getirdi!

Geleceğe yön verecek şirketlerin yönetim kurullarını ve CEO'larını 3 gün boyunca bir araya getiren etkinlikte; üç gün boyunca dijitalleşme, yeşil dönüşüm, 5G, yapay zeka, metaverse, değişen iş gücü başta olmak üzere yeni dünyanın trendleri ele alındı.

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