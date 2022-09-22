Dört bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacak
Sakarya'da 4 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanacağı güneş enerjisi santrali projesinde ilk panelin kurulumu yapıldı.
Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresince (SASKİ) yürütülen Karaman Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) yaklaşık 55 bin metrekarelik alanda 14 bin panelle üretim sağlanacak.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Her geçen gün değeri artan yenilenebilir enerji kaynağını kente kazandırmaktan mutluluk duyduklarını belirterek "Attığım imzayla Sakarya'nın enerji geleceğinde önemli bir yere sahip olacağız. Güneşten üreteceğimiz enerji sayesinde SASKİ'ye bağlı tesislerde kendi enerjimizi kullanarak maliyetleri düşüreceğiz. Böylelikle düşen maliyetler sayesinde şehrimiz için yeni projeleri hızla hayata geçireceğiz. Aynı zamanda genişletmeyi hedeflediğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarımızla üreten şehir Sakarya'nın enerji geleceğini garanti altına alacağız." ifadelerini kullandı.
Yüce, çalışmaların her aşamasını yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Karaman GES projesini yakın zamanda hayata geçirerek enerji üretimine başlayacaklarını kaydetti.