Döviz hesapları 2 haftalık aradan sonra yükselişte

Merkez Bankasının haftalık para banka verilerine göre, vatandaşların iki haftadır devam eden döviz satışları geçen hafta son buldu. Önceki iki haftada 3,4 milyar dolar değerinde döviz bozduran yurt içi yerleşikler, geçen hafta ise 1 milyar 519 milyon dolarlık döviz alımı yaptı. Böylece bankalardaki döviz hesaplarındaki toplam tutar 232 milyar 684 milyon dolardan 234 milyar 276 milyar dolara yükseldi.

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