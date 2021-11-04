Dövizdeki sıçramanın günlük hayattaki 10 sonucu İster geliri, ister gideri döviz cinsinden olsun, ya da dövizle hiçbir doğrudan ilişkisi olmasın, kurlardaki sıçramanın herkes için bir takım olumsuz etkileri var. Bazıları “kurdan bana ne!” dese de durum pek öyle değil. Gelin kısaca bakalım… DR. H. BADER ARSLAN'IN ANALİZİ...

1- Dövizdeki sıçrama, TL’ye olan güveni daha da azaltır, vatandaşın ve şirketlerin işlemlerini döviz kurlarını baz alarak fiyatlandırmasına neden olur. 1 | 11

2- Kurlar hızlı arttıkça, bankada tutulan mevduatın TL olarak değil, döviz olarak tutulması eğilimi güçlenir. 2 | 11

3- İthal edilen tüketim mallarının yurt içi satış fiyatının doğrudan artmasına neden olur. Örneğin otomobil ve elektronik ürün fiyatları anında artar. 3 | 11