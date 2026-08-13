Dün yükseldi, bugün yön değiştirdi: Altın fiyatları kâr satışı sonrası düştü

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?

Ons altındaki geri çekilme serbest piyasa altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 6 bin 735 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 1 lira, yarım altının 22 bin 1 lira, tam altının 43 bin 836 lira ve Cumhuriyet altınının 43 bin 827 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük kayıp yüzde 0,51 olurken, tam altında düşüş yüzde 1'i aştı.