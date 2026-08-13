Dün yükseldi, bugün yön değiştirdi: Altın fiyatları kâr satışı sonrası düştü
ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından yükselişe geçen ons altında rüzgar tersine döndü. Dün 4 bin 435 dolara kadar yükselen ons altın, kâr satışlarının etkisiyle düşüş eğilimine girdi.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Altın fiyatlarında ABD enflasyon verisiyle başlayan hızlı yükselişin ardından kar satışları öne çıktı. Dün açıklanan veriler öncesinde 4 bin 406,94 dolar seviyesinde bulunan ons altın, rakamların ardından kısa sürede 4 bin 428 doların üzerine çıkmıştı.
Gün içerisinde alımların devam etmesiyle yükselişini sürdüren ons altın 4 bin 435 dolara kadar çıkarak gün içi zirvesini gördü.
Zirveden 43 dolar geriledi
Altında dün yaşanan hızlı yükselişin ardından yatırımcıların kâr satışlarına yönelmesi fiyatlarda geri çekilmeyi beraberinde getirdi.
Ons altın bugün TSİ 15.45 itibarıyla 4 bin 392 dolar seviyesinde işlem gördü. Böylece değerli metal, dün gördüğü 4 bin 435 dolarlık seviyeye kıyasla yaklaşık 43 dolar geriledi.
Dünkü zirve ile bugünkü fiyat arasındaki düşüş yaklaşık yüzde 1'e ulaştı.
Enflasyon verisi altını yukarı taşımıştı
ABD'de temmuz ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 0,1 artarken, yıllık enflasyon yüzde 3,4 olarak açıklanmıştı. Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek enflasyon ise aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmişti.
Verilerin ardından ons altında alımlar hızlanmış ve fiyatlar kısa sürede 20 doların üzerinde yükselmişti. Ancak dün gün içinde 4 bin 435 dolara kadar devam eden yükselişin ardından bugün kar satışları fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Altın piyasasında bundan sonraki süreçte ABD'den gelecek ekonomik veriler ve Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler fiyatlamalar açısından yakından takip edilecek.
Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar?
Ons altındaki geri çekilme serbest piyasa altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın 6 bin 735 lira seviyesinde işlem görürken, çeyrek altının satış fiyatı 11 bin 1 lira, yarım altının 22 bin 1 lira, tam altının 43 bin 836 lira ve Cumhuriyet altınının 43 bin 827 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altında günlük kayıp yüzde 0,51 olurken, tam altında düşüş yüzde 1'i aştı.