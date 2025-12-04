Dünya Altın Konseyi 2026 öngörüsünü açıkladı!
Altın, 2025’te rekor üstüne rekor kırarak yatırımcısına güçlü getiri sağladı. 2026’ya yönelik beklentiler ise jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlik ve faiz politikalarına bağlı olarak şekilleniyor. Büyüme yavaşlar veya küresel riskler artarsa, değerli metalin yeniden güçlü bir yükseliş sergilemesi mümkün görünürken Dünya Altın Konseyi, 2026 yılı için altın öngörüsünü de açıkladı.
Dünya Altın Konseyi’nin (WGC) yayımladığı rapora göre, altın 2025 yılında dikkat çeken performans ortaya koydu. Yıl boyunca 50’nin üzerinde rekor seviye test eden değerli metal, yatırımcısına yüzde 60’ı aşan bir getiri sağladı.
Bu güçlü tablo; küresel jeopolitik risklerin yükselmesi, ekonomik belirsizliklerin artması, doların zayıflaması ve fiyat momentumunun destekleyici seyriyle şekillendi. Hem bireysel yatırımcıların hem de merkez bankalarının portföy çeşitlendirmesi amacıyla altına yönelmesi bu yükselişi güçlendirdi.
WGC'den 2026 altın görünümü
2026 yılına ilişkin projeksiyon ise jeoekonomik ortamın sürdürdüğü belirsizlikle belirleniyor.
Altının mevcut fiyatlaması büyük ölçüde makroekonomik beklentilere paralel ilerliyor. Bu nedenle şartlar değişmezse fiyatın belirli bir bant içinde kalabileceği öngörülüyor. Ancak 2025 performansının işaret ettiği üzere yeni yılda da sürpriz hareketler yaşanması olası.
Altın için güçlü kazanç ihtimali masada
Küresel büyümenin yavaşladığı ve faizlerin daha fazla gerilediği bir senaryoda altının ılımlı da olsa artı getiri sağlayabileceği değerlendiriliyor. Ekonomik daralmanın derinleştiği ve risklerin sert yükseldiği bir ortamda ise altının çok daha güçlü bir yükseliş sergilemesi bekleniyor.
Öte yandan Trump yönetiminin politikalarının başarıya ulaşması ve ekonomik büyümeyi hızlandırması durumunda, jeopolitik tansiyonun düşmesi daha güçlü bir dolar ve daha yüksek faizlere neden olarak altın fiyatlarını baskılayabilir.
Ayrıca merkez bankalarının alım stratejileri ile altın geri dönüşümündeki eğilimler de piyasada belirleyici unsurlar arasında yer almayı sürdürüyor. Genel olarak bakıldığında, piyasadaki oynaklığın devam ettiği süreçte altının portföyler için güvenli liman ve çeşitlendirici rolü önemini koruyor.