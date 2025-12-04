Altın için güçlü kazanç ihtimali masada

Küresel büyümenin yavaşladığı ve faizlerin daha fazla gerilediği bir senaryoda altının ılımlı da olsa artı getiri sağlayabileceği değerlendiriliyor. Ekonomik daralmanın derinleştiği ve risklerin sert yükseldiği bir ortamda ise altının çok daha güçlü bir yükseliş sergilemesi bekleniyor.