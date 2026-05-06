Ülkelere göre mart ayındaki rezerv değişiklikleri

Polonya Merkez Bankası, 11 ton ile mart ayındaki en büyük alıcı olurken onu 9 tonluk altın alımı ile Özbekistan Merkez Bankası ve 6 tonluk altın alımı ile Kazakistan Merkez Bankası izledi.

17 aydır aralıksız altın alan Çin Merkez Bankası ise mart ayında alım hızını artırarak 5 tona çıkardı.

Guatemala ve Çek Cumhuriyeti de bu ay 2'şer ton altın ile net alıcı oldu.