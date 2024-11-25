Dünyada en fazla milyardere sahip 10 kent belli oldu

İnsanların ekserisi enflasyon ve yaşam maliyeti krizleriyle mücadale ederken küresel ekonomi geçen yıl durağan seyretti. Yine de bir demografik grup için finansal başarı her zamanki gibi ulaşabilir olmayı sürdürdü. 2023 yılında milyarder sayısı yine arttı. 1 | 17

Etkili kişiler hakkında veri hizmeti sağlayan Altrata şirketinin 2024 Milyarderler Sayımı’na göre; geçen yıl küresel ölçekte dolar milyarderi sınıfının net varlığı yüzde 9 artarak 12,1 trilyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı. Aynı zamanda milyarder sayısı da yüzde 4 artarak 3 bin 323 kişiye ulaştı. 2 | 17

Bu yıl milyarderlerin siyasi istikrarsızlık ve değişen yasalar karşısında geleneksel kalelerini terk ettiklerini gösteren birçok rapor yayınlanmış olsa da, Altrata raporu dünyanın ultra yüksek net değere sahip nüfusunun büyük bir kısmının aynı yerlerde kalmaya devam ettiğini gösteriyor. Küresel milyarder nüfusunun yüzde 28’i sadece 15 şehirde ikamet ediyor. 3 | 17